El príncipe Carlos de Inglaterra ha rendido un sentido homenaje este sábadio a su madre, la reina Isabel II, durante las celebraciones para conmemorar el Jubileo de Platino, alabando a la monarca por unir a la nación y animándola a seguir haciendo historia tras 70 años de reinado.

Carlos, hijo mayor y heredero de la reina, ha representado a su madre durante el gran concierto que se ha celebrado frente a Buckingham Palace como colofón a la tercera jornada del Jubileo, en la que Isabel II ha vuelto a estar ausente por problemas de movilidad.

"El alcance de la celebración de esta noche y la calidez y afecto durante todo este fin de semana del Jubileo, es nuestra forma de decir gracias, gracias de tu familia, del país, de la Mancomunidad Británica de Naciones", ha señalado el príncipe hacia el final del concierto. "Te comprometiste a servir toda tu vida y sigues cumpliendo. Por eso estamos aquí. Eso es lo que celebramos esta noche", ha añadido, mientras sobre el palacio de reflejaban imágenes de distintos aspectos de la vida de Isabel II.

El oso Paddington, invitado sorpresa

El concierto ha arrancado con la emisión por las pantallas gigantes instaladas en el lugar de una graciosa actuación de Isabel II, en la que se la vio tomar el té con el personaje Paddington Bear, al que le dijo que a ella le gustan los bocadillos de mermelada y se la vio incluso sacar dos rebanadas de pan de su inseparable bolso negro, un montaje que ha recordado al famoso de 2012, cuando la reina apareció en un vídeo junto a James Bond en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres

Haciendo honor a su ya conocido sentido del humor y de la celebración, la reina, de 96 años, incluso ha acompañado con ritmo el comienzo del evento haciendo golpear su plato de té con una cuchara para imitar el sonido de la canción "We will rock you", de Queen.

A Isabel II le ha seguido el guitarrista Brian May, que ha hecho estallar a la multitud en un grito colectivo con "We will rock you", a lo que siguió "We are the champions", mientras los congregados y miembros de la familia real presentes agitaban banderas británicas.

El guitarrista de Queen, Brian May, en el concierto frente al palacio de Buckingham. Jonathan Buckmaster/Pool Photo via AP

En este espectáculo, en el que ha habido música, danza y discursos, han actuado figuras como Rod Stewart, Andrea Bocelli, Andrew Lloyd Webber, Stefflon Don, George Ezra o Elton John.

Rod Stewart, vestido con pantalones a rayas y chaqueta amarilla, ha animado a la multitud con su canción "Baby Jane", antes de que le hiciera cantar con "Sweet Caroline", uno de los temas favoritos de los aficionados al fútbol inglés.

El tenor italiano Andrea Bocelli ha cantado Nessum dorma, en honor a los deportistas británicos, algunos de los cuales han aparecido en las pantallas gigantes colocadas en el lugar. Tampoco ha faltado el grupo Duran Duran, con música y un espectáculo de color reflejado sobre la fachada del palacio mientras varias modelos han desfilado sobre el escenario con amplios vestidos amarillos y rojos y unos jóvenes han bailado al ritmo de las canciones.