Algunas de las mayores estrellas del firmamento del pop han participado este sábado en el macroconcierto que ha tenido lugar en Londres frente a Buckingham Palace, con motivo de los festejos por el Jubileo de Platino en honor a Isabel II.

La reina británica ha sido un día más la gran ausente de la tercera jornada de conmemoración de los 70 años de la subida al trono de la soberana, un día que ha contado con celebraciones en multitud de ciudades del Reino Unido y la disputa de las carreras de caballos del legendario Derby de Epson.

Estas son las mejores fotografías del tercer día de celebración de las siete décadas de Isabel II en el trono.

Isabel II ha dado por inaugurado el concierto tomando el té con el oso Paddington en una sala del palacio de Buckingham. Las imágenes, que habían sido grabadas, han sorprendido a los más de 20.000 asistentes al macroconcierto.

Isabel II toma el té con el oso Paddington. Victoria Jones/PA via AP

Una persona ataviada con los colores de la bandera británica. REUTERS/Tom Nicholson

El concierto ha arrancado con la actuación del legendario grupo británico Queen, que ha tocado la canción We will rock you, con el guitarrista Brian May, el batería Roger Taylor y la voz de Adam Lambert. Haciendo honor a su conocido sentido del humor y de la celebración, la reina, de 96 años, incluso ha acompañado el comienzo del concierto golpeando su plato de té con una cuchara al tiempo que imitaba el sonido de We will rock you.

El guitarrista de Queen, Brian May, en el concierto frente al palacio de Buckingham. Jonathan Buckmaster/Pool Photo via AP

En el palco oficial estaban el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, en representación de su madre; los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, con sus dos hijos mayores, los príncipes Jorge y Carlota, así como la princesa Ana, hija de la reina, y otros familiares de la soberana.

La princesa Carlota y el príncipe Jorge. HENRY NICHOLLS/POOL/AFP

Un energético Rod Stewart, con chaqueta amarilla, ha animado a la multitud con su canción Baby Jane, antes de cantar Sweet Caroline, uno de los temas favoritos de los aficionados al fútbol inglés.

Rod Stewart. AP Photo/Alastair Grant, Pool

Actores del musical 'Hamilton'. Alastair Grant/POOL/AFP

Imágenes de Isabel II proyectadas sobre el palacio de Buckingham. Jacob King/PA via AP

El príncipe Guillermo, nieto de la reina Isabel II y segundo en la línea de sucesión a la corona británica, se ha subido al escenario del concierto para pedir un esfuerzo colectivo ante la crisis climática. En un breve discurso, ha destacado la labor de personajes como el naturalista David Attenborough, así como la campaña de su abuelo, el duque de Edimburgo, y de su padre, el príncipe Carlos, para preservar los espacios verdes.

El príncipe Guillermo. Alastair Grant/POOL/AFP

El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, ha agradecido a su madre por sus 70 años de servicio al Reino Unido. "Te ríes y lloras con nosotros y, lo más importante, has estado allí con nosotros durante estos 70 años", ha dicho el príncipe de Gales, que se ha referido a la reina Isabel II como "mamá". El príncipe, que ha subido al escenario acompañado por su esposa, Camilla, duquesa de Cornualles, ha añadido que lo que "impulsa" a su madre cada mañana es servir a la población británica. "Te comprometiste a servir toda tu vida y sigues cumpliendo. Por eso estamos aquí. Eso es lo que celebramos esta noche".

El príncipe Carlos acompañado por su esposa, Camilla, duquesa de Cornualles. Jonathan Buckmaster/Pool Photo via AP

Una carrera de caballos en el hipódromo de Epsom, a las afueras de Londres, ha sido otro de los actos que han tenido lugar durante el tercer día de festejos del Jubileo de Platino.

La princesa Ana en Epsom. EFE/EPA/ANDY RAIN

Carrera de caballos en el hipódromo de Epsom. REUTERS/Andrew Boyers