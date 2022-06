Cuán diferentes serían las cosas si, en lugar de decir ‘creo que estoy enamorado’, dijéramos ‘he conectado con alguien de una manera que me hace pensar que estoy en camino de conocer el amor. O si en lugar de decir ‘estoy enamorado’, decirnos ‘estoy amando’. Es poco probable que nuestros patrones en torno al amor romántico cambien si no cambiamos nuestro lenguaje.

La escritora afroamericana bell hooks desmontó pieza a pieza el amor romántico en su ensayo Todo sobre el amor (Paidós). La activista, que con humildad escribía su nombre en minúsculas para no desviar la atención del mensaje, enfoca las grietas de la educación patriarcal desde la infancia (la idea de que el amor es eterno y todo lo puede, el tópico de la media naranja o la sumisión de las mujeres), derrumba el narcisismo en la pareja e ilumina un camino de compasión de lo cultural a lo íntimo.

Parte de los revolucionarios textos feministas de hooks creados en los 80 y 90, se han publicado recientemente traducidos al castellano. Una segunda vida para títulos que gravitan entorno a una transformación social, y que enlazan -en una horquilla de contenidos muy amplia- con numerosos ensayos actuales que pueden rastrearse en la Feria del Libro de Madrid.

“Creo que sí hay mayor interés pero se ha ido sosteniendo desde los últimos diez años y es una de las temáticas más demandadas en la edición del libro feminista: desde la deconstrucción del amor romántico a las llamadas relaciones abiertas o las no monogamias”, analiza Carolina León, de la librería Traficantes de sueños, que apunta a los ensayos de Eva Illouz (El fin del amor. Una sociología de las relaciones afectivas) como otro de los básicos para orientarse en este laberinto que localiza la sexualidad y las emociones en el centro.

La escritora bucea desde hace más de una década en los porqués del “sufrimiento por amor” desde un ángulo feminista. Sus libros (Dueña de mi amor, Mujeres que ya no sufren por amor u Hombres que ya no hacen sufrir por amor) y talleres prácticos dinamitan estereotipos con “un lenguaje sencillo que pueda llegar a todo el mundo” acerca de los vínculos cimentados en la “posesividad” o el “individualismo”.

Sexualidad e inteligencia artificial

María Fasce, directora literaria de Lumen, Alfaguara y Reservoir Books, radiografía el panorama vivo de publicaciones como un “fenómeno” en el que se hibridan los géneros “con novelas que en realidad son de autoficción o de ensayos que también tienen una parte autobiográfica”.

Pero si se trata de empujar límites, el ensayo monumental 12 bytes. Cómo vivir y amar en el futuro, de Jeanette Winterson, toca todos los palos posibles para entender o al menos vislumbrar la metamorfosis: desde los estragos del cambio climático, los avances científicos para esquivar la vejez a la sexualidad inteligencia artificial mediante.

“La autora dice que la biología no marca la identidad, que la sexualidad no marca la identidad. No somos una única cosa, no hay un único género. Y de algún modo esto implica una revolución de etiquetado, de metadatos”, detalla Fasce.

La escritora británica Jeanette Winterson. Mark Vessey

¿Cómo serán el amor, los cuidados, el sexo y el apego cuando los seres humanos entablemos relaciones con seres no humanos que ejerzan de profesores, trabajadoras sexuales o figuras de compañía? ¿Qué será de nuestros arraigadísimos prejuicios de género?

Son algunas de las inquietantes cuestiones que lanza la vanguardista Winterson (Frankissstein: una historia de amor). La escritora británica firma uno de los libros del año en el que traza una semblanza sobre una sociedad dominada por las omnipresentes apps y redes sociales, aunque ofrece una salida al lector: el ser humano posee herramientas para provocar un viraje en este universo fluctuante.