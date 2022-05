Coral Herrera: cinco recetas para un amor sano

Coral Herrera dice de sí misma que trabaja para conseguir una revolución amorosa que elimine el sufrimiento de la ecuación. Sus libros: Dueña de mi amor, Mujeres que ya no sufren por amor o Hombres que ya no hacen sufrir por amor son un verdadero éxito porque cada vez más personas cuestionan los mitos del amor romántico que están detrás de tantas relaciones tóxicas.

Reconoce que empezó a estudiar este tema cuando se dio cuenta de que tenía "una mente feminista y un corazón patriarcal" que la impulsaba a sufrir por amor. Tampoco está de acuerdo con los llamados "amores líquidos", amores de usar y tirar que no se cuidan. El programa Objetivo Igualdad emite una entrevista con Coral Herrera y le hemos preguntado cinco recetas para conseguir vivir el amor de una forma sana y feliz.

1.- No sufras por amor "No puede ser que seamos tantos millones de mujeres sufriendo por las relaciones románticas de pareja… Los hombres también sufren mucho por amor, porque no tienen apenas herramientas para manejar sus emociones, para expresarlas, para entender qué les pasa porque no les damos herramientas desde pequeñitos ni en las casas ni las escuelas. Pero creo que las mujeres sufrimos más porque desde pequeñitas nos enseñan a poner el amor romántico en el centro de nuestras vidas como una meta y además también como un paraíso. Es decir, si un hombre te ama podrás ser feliz y podrás tener éxito en la vida. Una de las ideas más potentes del feminismo es que tenemos el derecho a vivir una buena vida. Tenemos derecho al placer y tenemos derecho a disfrutar". “Tenemos derecho al placer y a disfrutar“

2.- Quiérete a ti misma "Desde pequeñitas nos enseñan a posar y a ponernos guapas, a estar siempre disponibles para satisfacer el deseo sexual del hombre y además desde muy pequeñas nos hacen creer que hemos venido a este mundo a cuidar a los hombres, a servirles, a sacrificarnos, a renunciar a nuestra propia felicidad y a nuestras necesidades. Tenemos también que aprender a cuidarnos a nosotras mismas, porque es fundamental que podamos construir una relación bonita en la que podamos cuidarnos, querernos, aceptarnos tal y como somos y también ser conscientes de lo que no nos gusta y de lo que nos hace sufrir y hace sufrir a los demás para trabajarlo". La escritora Coral Herrera antes de su entrevista con Objetivo Igualdad Carolina Pecharromán

3.- No tener miedo a estar sola "El mito de la media naranja, que dice que tú sin tu otra mitad no eres nadie, no eres nada, creo que a muchas nos ha influenciado mucho. Creo que es la mayor amenaza, el miedo más grande que tenemos, es el miedo a la soledad. Nos marca como personas fracasadas, sobre todo las mujeres. En todas las películas nos hacen creer que el amor más puro y el más maravilloso es el amor de pareja, pero no se habla de que el amor está en todas partes, en todas las relaciones que tenemos. Nos llevan a jerarquizar el amor romántico como si fuera la única forma de amor posible cuando en realidad en toda nuestra vida tenemos amor con las personas con las que nos relacionamos, con los animales… Creo que es muy importante hablar de las redes de amor, porque en la medida en que las mujeres tengan redes de amor importantes y nutridas y cultivadas tendremos menos miedo a la soledad".

4.- Cuidar las relaciones "Hay que ver que todas las relaciones se pueden cuidar, lo mismo dure una noche que 500 noches. Lo importante es que sepamos cuidarnos en la relación sexual o sentimental lo mismo si es una cita que si son diez años. Estamos en una época en la que no cuidamos los vínculos y creo que lo más grave es que presumimos de ello. Tienes que pensar cómo te sientes, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, cómo puedes comunicarte con tus compañeros y con tus compañeras. No nos han enseñado a negociar los contratos que tenemos que arreglar para que funcione una relación". “No nos han enseñado a negociar para que funcione una relación“