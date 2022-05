Elena Medel, María Sánchez, Anna Pacheco y Marta Jiménez Serrano tienen, al menos dos cosas, en común: juventud y talento. Son una nueva generación de escritoras que, con una voz original, cuentan y, a la vez se cuentan a sí mismas, el mundo que les rodea. Y lo hacen con una mirada propia y mucho esfuerzo para abrirse un hueco en el mundo editorial.

Cada vez se nota una mayor presencia de nuevas autoras en la literatura contemporánea, pero la publicación de obras escritas por mujeres todavía representa el 37,9% frente al 61,8% de voces masculinas, según la estadística de la Edición Española de Libros con ISBN de 2021. Las mujeres, eso sí, leen más que los hombres, tal y como recoge el último Barómetro de Hábitos de Lectura.

No hay datos oficiales de si en España se compran o se leen más libros de mujeres, sin embargo el fenómeno Carmen Mola, el pseudónimo bajo el que se ocultaron tres hombres para publicar, llevó a pensar que las escritoras pueden vender mejor. Una estrategia que también recibió críticas y ofendió a muchas autoras que tuvieron que escribir detrás de un nombre masculino o a través de iniciales para encontrar validación en la profesión.

El proceso costoso del primer manuscrito

La nueva generación de escritoras coincide en que publicar un primer libro no es sencillo. La mayoría han tenido que conciliar su trabajo principal con la escritura. "Tardé más de siete años en tenerlo cerrado porque quería que fuera mi carta de presentación y del que pasaran los años y no sintiera vergüenza", comenta a RTVE.es María Sánchez sobre Cuaderno de campo, el relato poético que le abrió la puerta para publicar su éxitoso Tierra de mujeres. Además, debido a su empleo de veterinaria, que sigue ejerciendo actualmente, viajaba "por toda la península” y eso le influyó a contar con poco tiempo.

“Yo tengo la sensación de que escribimos no tanto los libros que queremos, sino los que podemos”, asiente Elena Medel. “Las primeras anotaciones que tengo del libro son de marzo de 2015 y entregué la versión definitiva a la editorial en mayo de 2020”. La carga de trabajo dificultó a esta autora, que ya había hecho carrera con libros de poesía y ensayos, encontrar una "constancia" en sus huecos libres para escribir su primera novela, Las Maravillas.

Elena Medel, autora de 'Las Maravillas' Laura C. Vela

“Odio escribir, me encanta haber escrito”. La periodista Anna Pacheco cita esta frase de Dorothy Parker para explicar que el proceso fue “muy costoso, angustiante y solitario” con su primer libro Listas, guapas, limpias. Era la primera vez que se enfrentaba a ello y solo contaba con los fines de semana porque entre semana trabajaba.

En este caso, todas contaron con contactos que les facilitaron la publicación y no tuvieron problema en encontrar una editorial. Pero Marta Jiménez Serrano remarca que “suele ser difícil, tengo muchos amigos intentándolo”.

Y, una vez que logran escribir esa primera novela, se enfrentan a las etiquetas. “Tenemos que ser jóvenes, nuevas promesas, si no, no existimos”, asegura María Sánchez. Todavía se piensa que ellos “escriben los temas universales y nosotras escribimos cosas de mujeres, como si lo que nos rodea no fuera universal”, censura. Medel apunta que con los libros de los hombres se suele asumir que “es el primero de una larga carrera. Para nosotras hay un primer golpe de atención inmenso hacia el libro, pero el boom implica después que ese estallido se esfume muy rápido". Y Jiménez Serrano sentenica: “Estamos de moda, pero nos cuesta conseguir legitimidad y ser tratadas como autoras serias”.