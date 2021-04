Difícil dejar de mencionar dos de los personajes o pensadores que han encendido más debates a nivel internacional y que han sido más significativos para los jóvenes: Jordan Peterson y Slavoj Žižek, que además protagonizaron el llamado "debate del siglo" sobre capitalismo y marxismo. Ambos con una gran influencia en el público adolescente y joven, ya sea en las 12 reglas para vivir, el libro de autoayuda de Peterson, o en los vídeos de Žižek con millones de reproducciones, que han servido a tantos de introducción a su obra filosófica. Esta larga discusión entre ambos, que acabó con un debate seguido por millones de personas vía streaming, comenzó en 2018 cuando Peterson citó en Twitter, por error, una cuenta falsa del esloveno.

“And, finally, @Slavojiek if you wish to debate the validity of my "apparently" scientific theories -- or any of my other claims -- then let me know, and we'll arrange it.... https://t.co/Bw8LwyHkC1“