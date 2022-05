Una de cada diez personas no consigue dormir por la noche de forma habitual. El insomnio crónico erosiona la salud y el bienestar de quienes lo sufren, por lo que pueden llegar a necesitar medicamentos para descansar. Ahora, la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a una nueva pastilla: daridorexant.

El fármaco, que se vende bajo la marca Quviviq, produce menos efectos secundarios, no crea dependencia ni tolerancia. Esto es, el cuerpo no se acostumbra y necesita aumentar la dosis. Además, no suele dejar somnolencia al día siguiente, por lo que mejora la actividad diurna, según los dos estudios principales realizados, publicados en The Lancet. Aun así, los expertos advierten: ninguna pastilla es la solución para un problema que denota que existen otros.

"Actúa sobre el neurotransmisor que nos mantiene despiertos, la orexina, y que curiosamente le falta a las personas que sufren narcolepsia", explica a TVE Milagros Merino, presidenta de la Sociedad Española del Sueño, sobre el medicamento, que necesitará receta médica para comprarse en farmacias. Antes, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tendrá que autorizarlo en el país.