El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a la financiación del antipsicótico atípico de acción prolongada 'Byannli' (palmitato de paliperidona semestral, PP6M) para el tratamiento de mantenimiento de la esquizofrenia en adultos que están clínicamente estables. Este fármaco de Janssen, que fue aprobado por la Comisión Europea en noviembre de 2021, es el primer y único tratamiento inyectable que se administra dos veces al año frente a la esquizofrenia. Hasta ahora, las alternativas eran las terapias cada mes o tres meses.

Cerca de 400.000 personas padecen esquizofrenia en España. "Afecta al 1% de la sociedad, unas 20 millones de personas en todo el mundo", ha precisado en rueda de prensa este miércoles el profesor Eduard Parellada, director de la Unidad de Esquizofrenia del Instituto de Neurociencias del Hospital Clínic de Barcelona.

Cerca del 75% de las personas que viven con esquizofrenia experimentan una recaída en los síntomas, lo que fundamentalmente se debe a la falta de adherencia a la medicación prescrita. De hecho, se calcula que la tasa de adherencia al tratamiento en la esquizofrenia es de apenas el 50%.

Según ha detallado este especialista, la esquizofrenia reduce hasta 20 años la esperanza de vida por la comorbilidad con otras enfermedades, como las cardiovasculares, y por el suicidio, hasta un 10% de los pacientes intenta quitarse la vida y un 5% lo consigue. Parellada también ha recordado que la esquizofrenia, según la OMS, es la décima causa de discapacidad mundial y la tercera en la horquilla de 13 a 40 años, pero en muchas ocasiones los pacientes no tienen conciencia de la enfermedad, por lo que los antipsicóticos inyectables de liberación prolongada son muy eficaces, aseguran la continuidad del tratamiento y lo mantienen estable.

García-Portilla ha explicado que los tratamientos intramusculares reducen el número de recaídas y las hospitalizaciones y ha insistido en que el paciente con esquizofrenia tiene muy poca adherencia a la medicación porque no es consciente de que tiene una enfermedad y piensa que "eso que pasa por su cabeza es producto de la vida real, en lugar de una alteración en el funcionamiento de su cerebro".

Falta de adherencia

El problema de la adherencia en la esquizofrenia afecta especialmente en las fases iniciales de la enfermedad. Tal y como ha comentado el doctor Parellada, se estima que hay un 15-20% de pacientes que, a las pocas semanas del alta, ya no siguen el tratamiento. "Este porcentaje aumenta hasta el 50% al año, y prácticamente el 75% ya ha abandonado el tratamiento a los dos años. También sabemos que, cuando han remitido tras un primer episodio psicótico, al cabo de cinco años un 80% va a recaer y esto está asociado directamente a la falta de adherencia", ha añadido al respecto.

El experto ha destacado que estos pacientes carecen de "la capacidad de tener conciencia de la enfermedad", algo que provoca la propia esquizofrenia. "Por lo que es fundamental contar con tratamientos de larga duración, ya que si no hay adherencia no hay tratamiento continuado, y sin esto no hay remisión de los síntomas", ha esgrimido.

La autorización de esta terapia está avalada por los resultados del estudio 'Route 6', un ensayo clínico internacional de fase 3, aleatorizado, doble ciego y de no inferioridad con 702 adultos (de 18 a 70 años) con esquizofrenia.

En el estudio han participado 20 países, entre los que se encuentra España, que ha colaborado con siete centros. El 92,5% de los pacientes que fueron tratados con el tratamiento semestral y el 95,1% de los tratados trimestralmente permanecieron libres de recaídas a los 12 meses. Es decir, que resulta igual de eficaz administrar el fármaco tanto a los tres como a los seis meses.

"Creo que se van a beneficiar todos los pacientes candidatos a recibirlo. Tanto las personas que se encuentren en las fases iniciales de la enfermedad, como aquellas que lleven más tiempo de evolución. El objetivo final es que los pacientes sean capaces de alcanzar su máximo potencial de recuperación y que tengan la capacidad volutiva suficiente para poder diseñar su propio proyecto de vida", ha remachado la doctora García-Portilla.