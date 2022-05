Yuri se desvive por sus vecinos. Cada día toma la carretera que conecta con el frente de Lugansk para traer enseres básicos a su tienda. Es el único establecimiento que aún permanece abierto en Yakovlivca, uno de los últimos pueblos que aún controla el Ejército ucraniano a 15 kilómetros del frente de Lugansk.

Yuri tiene 52 años. Tiene mucho trabajo. Prepara un café tras otro para un grupo de soldados. El frente de combate está cerca y el incesante sonido de la artillería se escucha desde el interior. Esta es una de las últimas localidades que sigue habitada por civiles, ya que por lo general los pueblos en disputa están completamente militarizados.

Este vecino con una sudadera azul marino y con ojos cansados de haber dormido poco, sale todos los días con su hijo para traer víveres para poder satisfacer las necesidades de la población local que se resiste a marchar. Siente la responsabilidad de hacerlo. “Aún me traen el pan, pero todo lo demás tengo que cogerlo de otras ciudades más grandes”, asegura.

Lamenta que la mayoría de las personas que quedan son ancianos o aquellas familias humildes que no pueden permitirse migrar. También, los hay que están convencidos de que, si no se posicionan, pueden vivir bajo la ocupación. Es difícil acostumbrarse a la guerra, pero en el Dombás la llevan sufriendo desde 2014. De hecho, ahora solo queda un tercio del millar de habitantes que vivía aquí antes del estallido del conflicto.

Los sonidos del conflicto

El sonido de la artillería y el motor de los vehículos de guerra se mezclan con el de las herramientas de los campesinos o el mugido de las vacas. Los oídos echan en falta el silencio que debiera reinar en una zona rural. Aquí se vive del campo y de las empresas metalúrgicas. En el horizonte, las columnas de humo hacen de cortina ante las nubes de primavera.

Yuri se queda pese a la amenaza: "¿Y quién alimentará a la gente? A la abuela, al abuelo..., ¿de dónde sacarán el pan?”, se pregunta mientras es consciente de que en cualquier momento pueden atacarles. Aunque ha decidido quedarse, no significa que no sienta miedo. "Solo los estúpidos no tienen miedo".

Su única esperanza es que el Eército ucraniano resista. Además, se sienten protegidos por el río que cerca la ciudad. El Ejército ruso cada día construye puentes para poder avanzar por tierra, pero son contratacados por las fuerzas armadas ucranianas.

El recrudecimiento del conflicto en los últimos tres meses le ha hecho cambiar la ruta para conseguir sus productos, antes todo le llegaba por la ruta de Jarkóv, sin embargo, ahora trata de transportar la mercancía desde Dnipro. “Hay puestos de control en todas partes y logísticamente es difícil traer la mercancía”, concluye.

La vida de en esta aldea se para más allá de la tienda. Fuera de ahí, solo se ve a quien sale para algún recado, pero enseguida vuelven a contener el aliento refugiándose en sus casas. Llama la atención la relativa tranquilidad con la que Vitali fuma delante de la puerta de su casa. Tiene la mirada perdida en el horizonte. Las nubes de humo no paran de aparecer. "Hoy, media hora antes de que vinierais, han caído ocho cohetes", nos cuenta. Vuelve a dar una calada al cigarro. Lleva un pantalón corto y una camiseta de manga corta. La primavera le permite, por lo menos, disfrutar del sol.

A su alrededor se ve a un par de personas trabajando en el campo. "Yo perdí mi trabajo en una fábrica metalúrgica porque cerró, de vez en cuando trabajo en una fábrica de muebles, pero casi siempre estoy en el huerto de mi casa", dice invitándonos a pasar. Cultiva patatas, lechugas, cebollas y fresas. Su mujer, Yulia, y sus dos hijas se entretienen en la huerta.

Vitali junto a su mujer Yulia y sus hijas trabajan en el huerto de su casa en Yakovlivca, Ucrania PABLO TOSCO

Esta casa tiene el nombre de su abuela, con un patio convertido en huerto y una puerta azul que lleva al sótano y rompe la monotonía de la pared blanca de la fachada. El refugio tras la puerta azul es un lugar minúsculo, lúgubre y húmedo que les protege cuando se intensifican los sonidos de los bombardeos.