Rusia suspenderá las entregas de electricidad a Finlandia a partir de este sábado

RAO Nordic Oy ha asegurado que "ha estado importando electricidad de Rusia a Finlandia y vendiéndola a la bolsa Nord Pool durante muchos años" y ha afirmado que las ventas efectuadas desde el 6 de mayo "aún no se han acreditado con fondos en nuestra cuenta bancaria". "Esta situación es excepcional y ocurrió por primera vez en más de 20 años de nuestra historia comercial", ha aseverado.

Por su parte, la compañía finlandesa ha señalado que la electricidad de Rusia supone en los últimos tiempos el 10% del total consumido en Finlandia y ha recalcado que el suministro "no se ve amenazado".

"Las importaciones que falten pueden ser sustituidas en el mercado eléctrico importando más electricidad de Suecia y también en parte a través de la producción nacional", ha declarado el vicepresidente de operaciones de Fingrid, Reima Päivinen.

