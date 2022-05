El Senado estadounidense ha confirmado este jueves a Jerome Powell para un segundo mandato de cuatro años al frente de la Reserva Federal (Fed), desde donde seguirá intentando combatir la inflación más alta que Estados Unidos ha experimentado en cuatro décadas.

El jefe del banco central estadounidense ha recibido el respaldo de la mayoría de los senadores, con 80 votos a favor y 19 en contra.

“80-19, Senate confirmed Jerome H. Powell, of Maryland, to be Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System. Rollcall Vote #176 https://t.co/SOmYJ3Dv4t“