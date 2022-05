Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana llegan a su madurez con su quinta edición

Del 12 al 14 de mayo se celebran en Tenerife los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, que llegan a su quinta edición convertidos en un referente a nivel internacional. Un acontecimiento que incluye el Foro de Coproducción y Negocio, que reunirá a un centenar de empresas del sector para crear vínculos entre ellas y poder producir, desarrollar y trabajar a nivel iberoamericano.

Preguntamos a José Luis Farias, el director de los premios, que cree que han conseguido en estos 5 años: “Lo principal ha sido posicionar la animación iberoamericana en el mapa internacional. También hemos logrado que el nombre de Tenerife resuene en el sector de la animación a nivel global”.

Unos objetivos que superan lo que se propusieron hace cinco años: “Siempre hemos sido bastante ambiciosos con este evento –confiesa José Luis-. Desde el momento en que empezamos a creernos que hay una animación iberoamericana y que podemos trabajar juntos a ambos lados del océano, han surgido un montón de retos que no nos esperábamos, porque todo el mundo está colaborando y es el propio sector, el que nos está diciendo por dónde tirar”.

“Porque al final parece que solo nos fijamos en los premios –añade-, pero detrás de este evento hay un trabajo que se hace durante todo el año, una labor para estructurar el sector y conseguir que se hagan mejores producciones. Y, sobre todo, que los artistas puedan sacar sus proyectos adelante”.

“En el Foro lo que intentamos es que esos proyectos encuentren financiación para producirse –continúa-. Y aquí se han cerrado algunos en estos anteriores. Por ejemplo, la serie de Momonster, que se ha coproducido en Tenerife, encontró su distribuidor aquí. También ha habido mucha gente que se ha conocido aquí y que ahora mismo están coproduciendo proyectos juntos”.

La animación, una profesión con pleno empleo

Con la proliferación de televisiones de pago, la oferta de animación se ha multiplicado, hasta el punto de que podemos decir que casi hay pleno empleo en el sector. ”Si, casi podemos decir que no hay paro –asegura José Luis-. De hecho, hay muchos problemas para encontrar perfiles más formados, porque ahora mismo hay tantas producciones, y de tanta calidad, que es complicado encontrar 'animadores senior' (con experiencia). Ahora mismo el animador senior es casi una especie protegida porque llegar a un nivel alto en animación requiere muchos años de trabajo”.

Además, los grandes animadores suelen fichar por grandes empresas norteamericanas como Pixar o Disney, por lo que la fuga de talentos siempre ha sido un grave problema para el sector. “Una de nuestras principales apuestas con los Quirino es poder retener el talento y que cada vez se invierta más en producción iberoamericana. Si somos capaces de crear un sector iberoamericano donde podamos financiar nuestras obras, conseguiríamos que nuestros creadores y creadoras no tengan que irse a trabajar para otros países. Por eso tenemos que poner en valor las producciones locales. Y cuando me refiero a locales me refiero a Iberoamérica”.

Por eso es fundamental la apuesta que han hecho las Islas Canarias por la animación. “Tenerife tiene unas condiciones muy buenas a nivel europeo para atraer talento y para financiar proyectos –afirma José Luis-. Quizás lo más importante sean las deducciones fiscales. Pero lo que hace falta también es un caldo de cultivo. Y en las Canarias cada vez hay más empresas de animación y, además, cada vez son más fuertes y están implicadas en proyectos más grandes”.

En esta edición también hay una mesa de trabajo sobre la mujer en la animación. “Queda mucho por lo que luchar, pero cada vez vemos más mujeres en puestos de decisión que me importan -asegura José Luis-. No solamente como directoras, sino también como productoras. Sobre todo en Latinoamérica, estamos comprobando que ellas son las que acaban levantando los proyectos de animación importantes. Y eso que son sociedades más complejas que la española para que la mujer logre ocupar esos puestos de dirección”.

“Y en el futuro cada vez habrá más mujeres en esos puestos de decisión –continúa José Luis-, porque son mayoría en las escuelas de animación y eso se va a traducir muy pronto en el acceso al sector. Además, están muy bien las consultorías que se han hecho sobre el tema en colaboración con Ventana Sur. Creo que, poco a poco, todas esas iniciativas están haciendo que la mujer cada vez sea más fuerte en el sector”.