Carlos Zaragoza: "Vivo es una mezcla de Gene Kelly, Fred Astaire y Bruno Mars"

Lin-Manuel Miranda (Nueva York, 1980) es un compositor, letrista, dramaturgo, actor, cantante, director y productor estadounidense, famoso en todo el mundo por dos exitosos musicales de Broadway: In the Heights y Hamilton. Ahora ha cumplido otro sueño, crear una película musical, Vivo, que está ambientada entre Cuba y Florida, y para la que ha compuesto la música y ha prestado su voz al protagonista. Pero para trasladar ese sueño a la animación ha tenido la ayuda de un gran equipo, del que destacamos al diseñador de producción español Carlos Zaragoza (El laberinto del fauno, Emoji: La película).

Carlos ha sido uno de los invitados de honor del Weird Market, celebrado en Segovia, donde hemos podido hablar con él sobre este gran musical producido por Sony y que puede verse en la plataforma Netflix.

La historia está ambientada en la Habana y diferentes localizaciones de Miami y Florida. “Aunque sea un musical -nos comenta Carlos-, queríamos hacer una representación honesta de estos lugares, pero, por otro lado, buscábamos ese aspecto irreal de los musicales. Representar la música y lo que tiene de colorido, emoción y exageración. Me encantaría que la gente fuera a la Habana buscando el Capitolio al lado del Malecón y la Habana Vieja, que no están. O que fuese a Miami buscando el teatro Mambo Cabana, que es una invención”

“Es un gusto hacer cosas que están basadas en historias que la gente conoce, pero mostrarlas de una manera que nunca han visto”, añade Carlos.

Inspirado en los musicales clásicos Carlos asegura que las principales fuentes de inspiración de la película son tres: “Por un lado la música de Lin-Manuel Miranda, cuyo estilo es una mezcla de rap, hip hop, Broadway y música del Caribe, no solo cubana sino también de Puerto Rhythm & blues… es una combinación única y especial”. “Otra de las influencias -añade- es el diseño escenográfico de los musicales clásicos, el teatro, la ópera, los videos musicales… y los posters vintage de los años 40, 50 y 60, que tenían esa representación del mundo idealizada, con una gran simplificación gráfica y una paleta de colores muy potente y saturada. Esas fueron las principales inspiraciones para lo visual”. Arte prepartorio para la película 'Vivo' Sony Pictures Animation Sin olvidar la mezcla de lo clásico y lo moderno: “Si, esa mezcla de la música cubana con la de Lim-Manuel Miranda -nos comenta Carlos-. Al final es una mezcla de lo clásico y lo contemporáneo, que también es lo que cuenta la película Vivo: el protagonista empieza anclado en su rutina ideal en la Habana pero la vida le arrastra a un sitio que está fuera de su espacio de confort, pero que al final hará suyo”. Por supuesto los musicales son otra de las influencias de la película: “Desde los musicales clásicos de Hollywood de los 50 y 60, donde todo está tratado de esa manera teatral, exagerada y no realista, hasta los videos de música más actuales y la publicidad, dónde hay una exploración constante por hacer algo nuevo. También me fascina la escenografía teatral de la Ópera, el Teatro… desde la Fura dels Baus a la música clásica. He intentado meter todo eso en una película de Hollywood, que tiende a ser más conservador. Ahí estaba el desafío”. Arte prepartorio para la película 'Vivo' Sony Pictures Animation

El protagonista es un Kinkajú El protagonista de la película es Vivo (interpretado por el propio Lin.Manuel Miranda), un Kinkajú (un mamífero carnívoro de Centroamérica) criado con un anciano músico cubano (Andrés), que toca todos los días en el malecón. El anciano recebe una carta de su gran amor de juventud (a la que nunca le dijo que la amaba), para que actúen juntos por última vez en Miami. Andrés le quiere llevar la canción con la que pensaba declararse cuando se separaron (y que ha guardado desde entonces), pero antes de partir fallece, por lo que Vivo, acompañado por una alocada jovencita (Gabi) viajarán a Florida para entregarle esa canción. Preguntamos a Carlos por qué se decidieron por un kinkajú como protagonista. “Al principio pensamos en otros animales -confiesa-, pero buscámos un personaje que fuera como un alien en La Habana, porque no viven en Cuba, y que fuera también extraño a Florida. Lo que se suele denominar un “pez fuera del agua”. Ese personaje que tiene que encontrar su sitio”. “Aparte -continúa- nos gustaban las características físicas del Kinkajú, que es trepador, ágil, acrobático, con cola prensil… y que nos permitían dar elasticidad al diseño, es un personaje que es un Gene Kelly, Fred Astaire, Bruno Mars… en La Habana”. Carlos Zaragoza en Segovia Otro desafío fue cómo separarlo de lo fotorrealista -añade-. No queríamos un animal peludo haciendo esas acrobacias y por eso el diseño es así. Un compañero era un fan de la animación Stop motion (fotograma a fotograma) y yo soy muy fan de Jim Henson (Los Teleñecos), así que pusimos juntas esas ideas para hacer que los animales tuvieran ese atractivo inmediato. Lo que me gusta de Henson es que puede crear un gran personaje, simplemente poniendo dos ojos, que no se mueven, a una bolsa peluda. Y que puedan ser tan atractivos y expresivos, que ames a ese muñeco. Eso es lo que queríamos conseguir con Vivo”. Gabi, la niña que ayuda a Vivo, se nos presenta como un personaje un poco repelente, pero al final conquistará nuestro corazón: “Es un personaje que la coescritora del guion introdujo más tarde pensando en su hermana pequeña -confiesa Carlos-. Es de segunda generación latina en Estados Unidos y su hermana pequeña no conocía su país de origen, Puerto Rico. La niña era literalmente un torbellino y esa fue la inspiración para Gabi. A mí me pasó lo mismo, al principio me producía la misma sensación de rechazo que a Vivo, pero luego te enamoras de ella. Creo que es un éxito por parte del director”. Los dos ancianos cantantes, Andrés y Marta Sandoval (interpretada por Gloria Estefan) son una auténtica delicia: “Ha sido difícil retratar esa historia de amor clásico porque estas grandes películas de animación se dirigen a un público muy genérico. Es un equilibrio complicado porque no te puedes meter en un enfoque demasiado adulto, que saque de la historia al público infantil. Lo fundamental es tratar a los personajes con respeto y honestidad. Es lo más importante de la película”. Arte prepartorio para la película 'Vivo' Sony Pictures Animation cropper

Una idea de Lin-Manuel Miranda Carlos Zaragoza reconoce que la película nació de un proyecto muy personal de Lin-Manuel Miranda, que este año no ha parado de trabajar: “Estrena su primera película como director (Tick, Tick… Boom!), está en varias películas como actor, ha hecho las letras de Encanto (un musical de Disney basado en Colombia), ha compuesto las letras y es el protagonista de Vivo… Es el año de Lin-Manuel. No sé de dónde saca el tiempo, pero estaba muy apasionado con este proyecto en concreto. Empezamos trabajando con sus maquetas originales y a partir de ahí fue creando canciones nuevas. Todas las letras son suyas y el artista que les puso música es Alex Lacamoire, que es un genio y ha trabajado con él en todos sus éxitos de Broadway. Y además es Cubano, por lo que entiende la motivación de la película” “Y encima tenemos a Juan de Marco, que es el productor que creó Buena Vista Social Club y que pone la voz a Andrés, otro de los protagonistas de la película. Es increíble y contribuyó con muchas ideas a su personaje. Fue un gusto” -nos comenta Carlos-. Estudios del personaje de Gabi Sony Pictures Animation