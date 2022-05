Miles de mujeres en América Latina sobreviven a la pandemia gracias a los microcréditos

Olga Nidia Ortiz pidió su primer crédito en 2011. Banca Mía, una entidad que colabora con BBVA, le prestó 4 millones de pesos (casi 1.000 euros). Con ese dinero pudo hacer su sueño realidad: convertir el puesto de confección que tenía en el mercado de su pueblo, Dabeiba, en un verdadero taller.

“Yo tenía un lugarcito en el mercado donde iba a arreglar prendas. Un día pasó un asesor y me dijo que ellos apoyaban el emprendimiento y que me podrían ofrecer un crédito. No lo dudé. Ahora llevo ya 11 años trabajando con ellos. Y ha sido fundamental”, nos cuenta desde Colombia a través de Skype.

Con la ayuda de su hija diseñaba y cosía sobre todo vestidos de fiesta para sus vecinas. Hasta que la entidad financiera que le iba dando créditos le propuso una beca de estudios para Kelly Joana, ahora una joven de 20 años y feliz, a juzgar por su enorme sonrisa durante la entrevista, que también ha podido conseguir lo que siempre anheló: estudiar Diseño de Moda en la Universidad de Medellín, a 6 horas en coche de Dabeiba.

“Mi vida ha cambiado, nunca pensé que pudiera estudiar por falta de recursos económicos“

“Gracias a Dios obtuve el primer puesto, gané la beca y ahora me pagan la carrera. Además, me dan un subsidio mensual y todo ello ha cambiado mi vida de manera extraordinaria, porque nunca pensé que pudiera estudiar por falta de recursos económicos”, nos explica también por videoconferencia.

La ONU calcula que cuando una mujer gana un dólar, gasta el 70% en su familia, una proporción que desciende al 30% en el caso de los hombres. Es lo que llevó a Muhammad Yunus a impulsar el apoyo económico a las mujeres más pobres a finales de los años 70, una iniciativa cuyos resultados espectaculares le valieron el Premio Nobel de la Paz en 2006.

Pérdida de trabajo por la pandemia ONU Mujeres lleva años trabajando para impulsar los microcréditos como un modo de promover el empoderamiento económico de las mujeres en América Latina, tanto en el medio rural como en el urbano. Calculan que en el tramo de edad entre 25 y 34 años, hay 117 mujeres en extrema pobreza por cada 100 hombres y advierten de que la brecha de género se ha agudizado con la pandemia. El impacto de la crisis generada por el COVID-19 ha sido peor sobre las mujeres con una mayor destrucción de puestos de trabajo o abandono de la actividad informal en la que ellas también se emplean más. La pandemia ha representado un retroceso de 18 años, según la Fundación Microfinanzas BBVA. "Las mujeres de América Latina tienen una mayor exclusión financiera. Solo el 55% de ellas tiene una cuenta bancaria. Y eso implica que cuando necesitan financiación recurren a familiares o amigos o a la usura con tipos muy altos que no pueden asumir", detalla Laura Fernández Lord, responsable de Sostenibilidad y Empoderamiento de la Mujer de esta fundación. La entidad, que opera -además de en Colombia- en Perú, República Dominicana, Chile y Panamá, ha prestado en 15 años más de 16.500 millones de dólares a 5 millones de emprendedores. El 59% son mujeres, que sufren en mayor medida situaciones de vulnerabilidad económica y pobreza extrema (un 26 % son pobres y un 77% es vulnerable). ""Las mujeres de América Latina tienen una mayor exclusión financiera. Solo el 55% de ellas tiene una cuenta bancaria"" ONU Mujeres insiste en la importancia de incluir a las mujeres en los circuitos financieros, pero sigue existiendo discriminación. Por ejemplo, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), las chilenas tienen un 18% menos de probabilidad que los hombres de que les aprueben un crédito en una entidad bancaria. Y esto que la morosidad es casi inexistente entre las mujeres y diferentes organismos a nivel mundial han calculado que ellas devuelven el 95% de los créditos que reciben frente a un 30% de morosidad masculina.