Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los fondos de inversión buscaron nuevos sectores para gestionar su dinero. Ahora están presentes en casi todos los ámbitos económicos. Para algunos es un negocio como cualquier otro, pero algunas malas prácticas especulativas para conseguir dinero rápido, han vinculado a su nombre desconfianza y mala fama.

"Es la sensación, el sentimiento de no poder hacer bien tu trabajo , no poder atender bien, lo que se merecen los pacientes y hay que enfatizar que son personas enfermas", afirma Gonzalo Ramos, TIGA del mismo hospital.

Con Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, se abrió la puerta a las llamadas colaboraciones público-privadas en los hospitales públicos. Los centros modelo PFI (Private Finance Initiative) se construyen mediante concesiones de obra pública, en los que la gestión del edificio y la provisión de servicios no sanitarios recae sobre una empresa privada, en la mayoría de los casos, fondos de inversión.

Los vecinos aseguran que no están en contra del desarrollo de las energías renovables, pero sí reclaman control para defender el medio y el territorio.

El fondo inversor siempre acabará vendiendo la compañía, aunque Bricio asegura que "no se trata de comprarlo un día y venderlo dos días más tarde… Si no, comprarlo y pensar que lo tendrás para siempre, porque es la manera de gestionar y sostener las compañías en el tiempo".

"Cuando desconoces qué es un fondo de inversión, no sabes lo que te va a venir ni cómo van a ser, pero la verdad es que han cumplido con lo que prometieron" , dice Sofía que trabaja desde hace 22 años en la fábrica.

Subimos a la cuarta planta del bufete RCD, desde donde vislumbramos casi toda Barcelona. Allí nos espera el abogado Adolf Rouseau, que estrena cargo: la de presidente de una sección de la ACG, la comunidad de empresarios más grande del mundo sin ánimo de lucro. La filial española, con casi 300 miembros (entre Barcelona y Madrid) es la más importante de Europa. Entre sus asociados también hay fondos de inversión.

Rouseuau quiere dar un mensaje positivo respecto a estas entidades: "Los fondos de inversión, las sociedades de capital riesgo, las compañías privadas de inversión, o las SOCIMIS son sistemas de canalizar ahorro hacia economía productiva y eso es positivo".

"La definición de fondo buitre es una definición peyorativa que no necesariamente tiene que calificar un fondo como que realiza actividades no éticas", afirma Rouseau.

"Que haya habido algunos incidentes con unos determinados fondos que han actuado con poca ética, no se puede elevar a categoría. Es un sistema tan bueno… o tan malo como cualquier otro", añade.

Según el BCE, en 2008 los fondos de inversión en la UE sumaban un patrimonio de 4,5 billones. En 2021, rozaban los 20 billones de euros.

"Nos da la impresión que los fondos están por todas partes, y es verdad. Cuando tú tienes un fondo, si tienes éxito, y creces, vas a diversificar. Justamente como alguien que tiene dinero y al principio se compra un piso, quizás después se va a comprar arte o una panadería, para diversificar su inversión: para no tener todos los huevos en la misma cesta", advierte Laurent Amar, CEO de Help my Cash.