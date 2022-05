Acoso escolar: súfreno un de cada cinco nenos galegos

No Día Mundial contra o acoso escolar, un de cada cinco nenos galegos recoñece diante dos pais que nalgún momento foi vítima.

Sinais

Foino o músico pontevedrés Javier Lago, que volveu ao instituto no que estudou, desta vez para gravar un vídeo musical como revulsivo contra o maltrato. Nese centro educativo Javier sufríu acoso e o vídeo significa unha liberación a partir da que comezar a sandar.

O illamento é un dos sinais do acoso escolar, e por iso a canción fala dos que bailan sós.

A psicóloga especializada en menores Inma Araujo, na asociación Alborada de Vigo, dá as claves para detectar o acoso escolar a través dos indicios que mostran as vítimas. "Un illamento, unha apatía, unha desmotivación, unha tristeza, estar irritable..."

“Cando notas que é moi continuo no tempo é cando un pode sospeitar que está pasando algo“

A propia condición de adolescentes complica a detección do problema. Pero "cando notas que é moi continuo no tempo, que non hai altibaixos se non que é lineal, é cando un pode sospeitar que aqui está pasando algo".

E se hai sospeitas, esta experta recomenda aos pais que mostren interese polo estado anímico dos menore e os apoien.