El Festival de Málaga-Cine Español ha presentado este sábado la película de la Sección Oficial a Concurso Bullying, de Josecho San Mateo, una película que muestra el infierno del acoso escolar.Según ha explicado el director del filme, la dureza de la historia viene al no haberse planteado "una película a medias tintas", ya que "tenía que producir un miedo latente e ir a saco".Bullying cuenta la--cuyo papel interpreta el actor Albert Carbó--, un chico que junto con su madre cambia de ciudad para empezar una nueva vida, pero el destino le ha reservado una desagradable sorpresa, ya que al comenzar en else abren para él las puertas de un, del que tendrá que salir sin la ayuda de nadie.La cinta es una muestra de uny desvela que, según un estudio realizado por la UE, el 39% de los alumnos sufren acoso escolar y uno de cada cuatro lo padece en España.San Mateo se ha referido a este problema social y ha explicado que provoca una "impotencia social y nadie hace nada". "Cuando pasa algo así, durante unos días nos rasgamos las vestiduras y luego vuelve a pasar", ha agregado en rueda de prensa en el Teatro Cervantes de la capital malagueña. La vergüenza, de David Planell , fue el primero de los 14 largometrajes que abrió la XII edición del Festival de Cine Español de Málaga ; un drama sobre la complejidad de la vida en parejay que cuenta con elPor su parte, el guionista de la cinta, Angel García, ha informado de que se, pero que la idea era contar un caso extremo, aunque ha indicado que en la película "hay una gota de esperanza para decir 'esto tiene que servir para algo'".Además, ha dejado claro que se trata de ficción y no de un caso real y ha recordado lo ocurrido en el año 2004, cuando un chico, Jokin, se suicidó, "lo que me llevó a escribir un primer tratamiento", ha apostillado.San Mateo, cuyo próximo trabajo también va en la línea de los jóvenes, ha querido recordar que no sólo se puede hablar de acoso en las, sino que personas de más de 30 años lo sufren en susy ha recordado que hechos así ocurrían en el. "Es el miedo de alguna gente y a veces el acosador tiene miedo y se porta así para demostrar que no lo tiene", ha precisado.El director del Festival de Málaga-Cine Español,, ha pedido disculpas al equipo de la película, así como a la prensa por haber proyectado una, ya que la intención era pasar la versión original, rodada en catalán y español y subtitulada al castellano. Según ha indicado Romero, el fallo provino de la dirección técnica.Así, ha explicado que el pedir perdón "expresa el sentimiento del festival" y ha informado de que, de acuerdo con la producción, se tenía que proyectar la versión original subtitulada al castellano. "Teníamos esa copia, pero la dirección técnica se ha equivocado y por error ha presentado la versión doblada", ha agregado.Por ello, la organización del festival harápara poder ver la versión original.