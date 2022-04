Francia celebra este domingo 24 de abril la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales que marcarán el futuro del país. Tras los resultados de la primera vuelta, que certificaron la debacle de las fuerzas tradicionales francesas, el candidato liberal y europeísta, Emmanuel Macron, vuelve a batirse en duelo, como ya hizo en las elecciones de 2017, con la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen, quien, según los sondeos, llega a esta segunda votación con más posibilidades que nunca de alzarse con la victoria.

Aunque la distancia entre ambos se ha ensanchado ligeramente en los últimos días, sigue sin ser muy amplia, por lo que su capacidad para movilizar a los electores que no les votaron en la primera ronda y a aquellos que se plantean la abstención puede ser decisiva. Estas son algunas de las claves de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia.

Además, estos cinco años de gobierno no han convencido a parte de un electorado que en 2017 acudió a las urnas para evitar el ascenso de Le Pen. “ Los argumentos cansan en política, el del miedo a la ultraderecha también . Si lo repites una vez tras otra, como en el cuento de Pedro y el lobo, deja de tener efecto”, expone a RTVE.es Andrés Santana Leitner, profesor y coordinador del departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta vez, dice, “vuelve a ser Macron, volviendo a pedir lo mismo”, una dinámica que ha cansado, sobre todo, a aquellos electores más descontentos con sus políticas.

“Tras cinco años de gobierno, Macron ya no es una figura novedosa . Aunque trate de reactivar ese espíritu, le cuesta mucho más lanzar un discurso con el que ilusionar a los franceses”, explica a RTVE.es Irene Sánchez Vítores, profesora de Ciencia Política de la URJC. “Ya no es un desconocido, es el presidente de la República al que, además, se percibe como una figura arrogante”, añade.

Cinco años después, Francia revive un enfrentamiento entre los mismos candidatos, pero el contexto que les rodea ha cambiado de manera significativa . Macron opta a su reelección tras un mandato que ha sembrado altos índices de descontento. Le Pen, en cambio, aspira a obtener los mejores resultados de su historia tras una campaña marcada por una moderación de su discurso que podría dificultar aún más el llamamiento al voto útil frente a una ultraderecha que ya no asusta tanto a los franceses.

En Francia, hasta ahora, ha funcionado muy bien el cordón sanitario ejercido por el resto de fuerzas políticas contra la ultraderecha. De hecho, al finalizar la primera vuelta, la mayoría de partidos pidió el voto a Macron o contra Le Pen . Sin embargo, “por mucho que traten de arrinconar a Le Pen, los votantes la están normalizando y se ha convertido en una presencia constante”, argumenta Sánchez Vítores. “Hay votantes jóvenes a los que ya no les parece raro que Le Pen pase a una segunda vuelta. En el futuro, algunos estarán acostumbrados y quizás lo raro para ellos sea ver en segunda ronda a una fuerza de izquierdas”, añade.

La conquista del voto de Mélenchon

El candidato de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, obtuvo el 21,95% de los votos el pasado 10 de abril, quedando a las puertas de la segunda vuelta a poco más de un punto de la candidata de Agrupación Nacional. Por ello, atraer al electorado de la Francia Insumisa, el más numeroso si lo comparamos con el del resto de candidatos, puede ser clave para Macron y Le Pen.

Una cuestión remarcable es el cambio en la postura en la que se alza como la principal fuerza de izquierda, tal y como expone Alija. "En 2017 tuvo una posición clara de freno a Le Pen, ahora Mélenchon no incita directamente al voto a Macron, por lo que, sobre todo entre los jóvenes, que sostienen no estar ni con Macron ni con Le Pen, la abstención puede jugar un papel muy relevante", expone.

Mélenchon insistió en repetidas ocasiones en no darle "ni un solo voto a la señora Le Pen", aunque algunos de sus votantes no parece que vayan a seguir su consejo. Según la última consulta realizada por Ipsos, el 17% de su electorado votará a la candidata de Agrupación Nacional el próximo domingo y el 39% lo hará en favor de Macron. Por otro lado, la consulta llevada a cabo por la propia formación, que no contempla el voto por Le Pen, arroja que el 33,4% de sus simpatizantes se decantará por Macron, mientras que el 67% optará por la abstención.

“Hay muchos electores de Mélenchon que están verdaderamente hartos de Macron”, explica Santana. “Se va a poner en tela de juicio el hastío hacia Macron frente al miedo a Le Pen. Ahora bien, un elector con preferencias de política económica redistributiva y no tanto de economía neoclásica o neoliberal, con Le Pen al menos puede tener ciertas dudas, con Macron sabe que sus políticas no le van a gustar”, añade.