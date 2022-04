Toda crisis humanitaria, como la que vive Ucrania, exacerba las vulneraciones de los derechos de las mujeres y castiga especialmente a niñas y adolescentes. Desde ese país que lleva 57 días sufriendo una guerra atroz llegan testimonios e informaciones que ponen de relieve las desigualdades a las que se enfrenta ese colectivo y que alertan sobre cómo la violencia de género es un "arma" más de guerra.

Por esa razón y por la manera específica en la que la invasión está castigando a las mujeres es muy necesario analizar la emergencia ucraniana desde una perspectiva de género, como han coincidido en señalar este jueves las expertas que han participado en una mesa redonda organizada por Plan Internacional bajo el título 'Perspectiva de género y crisis humanitarias: el caso de las niñas y adolescentes en Ucrania'.

El encuentro, que ha tenido lugar en el CaixaForum de Madrid , también tiene como contexto la futura reforma de la Ley de Cooperación, que, según ha anunciado la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, está previsto que se apruebe por el Consejo de Ministros el próximo mes para que arranque su trámite parlamentario y esté vigente "antes de que termine este año".

"Mi hija ha empezado el cole y yo he empezado la búsqueda de trabajo. Hasta que lo encuentre, ojalá, la familia española me apoya pero sería mejor tener apoyo del Gobierno o de alguna organización porque la gente que me ayuda mucho también tienen trabajos y tienen que pagar electriciad, comida...", cuenta la mujer, que ha tenido que separarse también de su pareja, el padre de su hija.

En el encuentro también ha estado presente Marianna Pinkovska, una madre ucraniana refugiada en Madrid que ha contado en primera persona la dura experiencia de dejar atrás un hogar en guerra para comenzar una nueva vida: “A los pocos días de estallar la guerra me marché de Ucrania junto a mi hija; tomé esta decisión porque no quería que ella viviese con el recuerdo de los bombardeos . Ahora ella puede ir al colegio en España y vivimos en una casa en Madrid, pero yo quiero tener la oportunidad de trabajar”, cuenta.

Las "brechas" en la protección que detectan los expertos

Las expertas que han participado en la mesa redonda (enmarcada en un evento bautizado como "Girls in crisis. El impacto de las crisis humanitarias en las niñas y adolescentes") también han podido conversar sobre la necesidad de trabajar de formar conjunta y coordinada en protección infantil y frente a la violencia sexual y de género para prevenir situaciones de riesgo, tanto en tránsito como en destino, de caer en redes de explotación y trata. En definitiva, para evitar situaciones que viven otras mujeres que no tienen esa "suerte" que describe Marianna.

Anita Queirazza, responsable de protección infantil de emergencias de Plan Internacional, es una de las muchas profesionales que atiende a refugiadas ucranianas en alguna frontera del país. Ella, concretamente, trabaja en Rumanía, donde ha podido constatar que hay "grandes brechas en cuanto a la protección" que se brinda en las fronteras a las mujeres.

"En primer lugar, los refugiados cruzan una frontera y no saben lo que viene a continuación, no saben lo que hay que hacer. Hay servicios que ofrecen información y que les dicen a los refugiados 'estos son los riesgos, esto es lo que puedes esperar', pero ha habido una falta de este tipo de servicios al principio de la respuesta", cuenta la experta.

Por otro lado, Queirazza explica que en esa situación de emergencia aparecen muchas opciones de alojamiento para los refugiados y es "muy difícil" distinguir entre los que ofrecen genuinamente su ayuda y los que pretenden "abusar".

"Hemos visto particulares que ofrecen a los refugiados un coche para el transporte y muchos voluntarios que organizan transporte en los puntos de recepción. Se necesitan mecanismos para mitigar el posible riesgo de tráfico de personas. Ha preguntado muchas veces cómo se distingue, y lo que me contestan es que toman nota de la identificación del conductor y de la matricula, pero no hay base datos con nombres de estas personas; no hay manera de comprobar si tienen antecedentes penales estas personas que se ofrecen a transportar. Básicamente, se organiza el transporte pero no sabemos a dónde llegan y esa es otra de las brechas que he detectado", agrega.

Del mismo modo, Queirazza ve necesario mejorar el apoyo psicológico y también establecer mecanismos para identificar a los menores que llegan "muy perturbados" o a las niñas y jóvenes que están expuestas a un posible abuso sexual. También cree que hay que mejorar los controles de acceso a los centros de acogida, ya que en algunos no se exigen documentos para entrar.