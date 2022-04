Su libro 'Miedo' está escrito a ráfagas, “a borbotones”, cuenta Patricia Simón en una entrevista en el informativo 24 horas de Radio Nacional. Invitada como experta en relaciones internacionales por la semana del Día Internacional de la Mujer, nos atiende desde Kiev, donde ha ido a buscar respuestas, a la caza siempre de las historias que hay debajo de los grandes titulares y los escombros. “Me encuentro con un escenario que no había vivido antes. Ese instante preciso en el que todo se desmorona. Ves a las personas, cómo se les está rompiendo la vida, y en el que la pregunta que lo invade todo es, ¿por qué?”

Refugiados y la resistencia

Ucrania resiste. Es otra de las conclusiones que dejan dos semanas de invasión rusa, según Patricia Simón, que ha documentado conflictos armados en Colombia, Guatemala, El Salvador o Nicaragua. "Me he encontrado una ciudadanía que a mí me está sorprendiendo. Su templanza para organizar la resistencia y la defensa de sus propias vidas...", señala Simón. Y en esa resistencia la mujer está jugando un papel clave: “Son muchísimas las que han decidido quedarse para trabajar desde la retaguardia apoyando a su ejército para plantar cara a esa ofensiva y garantizar la subsistencia de los que están atrapados, que no tienen capacidad física para poder salir, por edad, o por discapacidades".