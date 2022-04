El patiment en el món de les arts escèniques, que va començar amb la pandèmia de la covid, ara s'ha vist agreujat per la inflació. Un fet que ha tingut la seva traducció directa en l'increment del cost dels espectacles. Fàtima Riera, presidenta de l'Associació Illescena, explica que la nova reforma laboral també ha estat un factor decisiu d'aquest augment.

"Nosaltres establim un preu de caixet, que és el que costa un espectacle, i això sí que es veu tocat (...) Nosaltres fem feines, funcions o tallers que donem d'alta a un actor, una ballarina o un acròbata un, dos o tres dies a la setmana i com a conseqüència encareix el preu de l'espectacle en perquè això ens duu unes despeses de gestoria, altes i baixes de cada dia...", assegura.

"Anem creixent. Cada vegada són més els espectacles que es fan, hi ha més funcions, hi ha més ganes i hi ha un retorn més positiu. L'ideal ara és que la situació fos un mirall de la realitat que ens pertoca", explica.

Més suport i ajudes

Per això demanen a les institucions més suport i ajudes per dur endavant els projectes i reivindiquen la cultura com "economia alternativa" per no haver de tornar a abaixar el teló durant una altra temporada.