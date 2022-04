Veronika Maliarenko: de mujer emprendedora a traductora escolar de refugiados ucranianos

Veronika Maliarenko lleva más de diez años en España. Es profesora, emprendedora, empresaria y, en la actualidad, trabaja en varios colegios de Cantabria dando apoyo a los niños refugiados de la guerra de Ucrania recientemente escolarizados.

En estos momentos está enfocada a la educación y la enseñanza de los niños y adolescentes, sin olvidar su gran vocación que es el arte y la coreografía. Ha empezado a trabajar en los colegios como intérprete “porque vienen muchos niños y yo, como profesora de educación primaria, arte y coreografía, puedo aportar de mi parte esta ayuda, la que necesita cada niño que viene, que no conoce ni el país ni el idioma. Además, vienen asustados y dañados emocionalmente por la guerra de Ucrania”.

La principal actividad de Veronika como emprendedora es la enseñanza a través de la educación en arte y la coreografía. “Tenemos la intención de montar un centro de educación cultural y desarrollo personal para los niños y juventud, con el lema tu talento es tu poder”. Pretende conseguirlo encontrando inversores, teniendo en cuenta que hace falta un local, muebles, apoyo informático y también "gente que quiera participar ayudando en la enseñanza y en el desarrollo personal de cada niño, de cada persona que busca nuevas oportunidades”.

Aceite de girasol y derivados

Antes de la pandemia, Veronika tenía una empresa de aceite de girasol y derivados. En ese momento conoció a una persona de Ucrania que quería abrir una empresa en España para la producción de aceite alto oleico, que se utiliza mucho en hostelería.

“Estábamos buscando un local, y luego vino la guerra, y con la guerra este señor se fue“

Pretendía montar una empresa en España y le gustó el proyecto que le presentó Veronika. “Pero luego vino el COVID, lo aplastamos, estábamos buscando un local, y luego vino la guerra, y con la guerra este señor se fue. Y yo le doy las gracias por apoyarme en aquel momento. Quiero sacar adelante mi proyecto… aunque esta persona ya no está con nosotros”.

Veronika lleva más de diez años en España aunque casi toda su familia sigue en Ucrania. EMPRENDE

Veronika quiere dar las gracias a todos los españoles por ayudar a Ucrania en estos difíciles momentos, porque “desde aquí ha salido muchísima ayuda, lo mismo armas que comida, ropa o medicamentos. A las asociaciones que se han juntado y organizado, quiero decirles que estoy superagradecida por vuestro apoyo, pero tenemos que seguir luchando porque, si hoy en día no nos unimos y no nos hacemos fuertes, esta guerra puede venir acá. Pero no se trata de guerra, se trata de la paz y Ucrania no invadimos a nadie, nos estamos defendiendo y me gustaría pedir a todo el mundo, por favor: reforzar la frontera de Ucrania con Rusia. Porque ni un niño tiene que vivir en la guerra, ni un padre, ni un hijo tiene que morir luchando por intereses políticos”.