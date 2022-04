El bombardeo en un local utilizado por la ONG World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andrés, dejó cuatro heridos entre los voluntarios de la organización en Jarkóv. En esta ciudad, situada al este del país, sobreviven cientos de personas en precario bajo las bombas dependientes de la ayuda humanitaria.

La conocida como "cocina solidaria" de WCK ha repartido comida caliente de forma altruista a desplazados y población civil afectada desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero en diferentes puntos del país.

El director de la ONG, Nate Mook, informó del ataque sufrido en redes sociales, ocurrido este sábado cuando las explosiones afectaron a un centro comercial, donde muestra imágenes del lugar y concluye que "cocinar es un acto heroico de valor".

Mook ha indicado que ninguna de las vidas de los heridos corre peligro y se trasladará al hospital para visitarles en las próximas horas.

“Food heroes them all! Relief that so far that just were 4 wounded…..praying for them! @WCKitchen #ChefsForUkraine we are #FoodFighters but the Russian attacks must stop against civilian buildings and markets and churches and schools etc …… https://t.co/jGO0gLSZvP“