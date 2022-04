Alfonso Fernández Mañueco ha tomado posesión este martes de su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León. Se ha comprometido a ser “el presidente de todos”, sin distinguir entre “opiniones e ideologías”, y ha ofrecido a los ciudadanos “moderación, diálogo, tolerancia, integración y un espíritu constructivo que permita crecer en la diversidad de opiniones”. También ha confirmado los nombres del que será su nuevo ejecutivo.

El presidente, que fue investido la semana pasada en las Cortes regionales, ha vuelto este martes a las mismas para jurar su cargo, así como el cumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, en un acto en el que no ha estado presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (ausente por su reunión con los agentes sociales). Sí han estado otros dirigentes ‘populares’ como la secretaria general, Cuca Gamarra, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, aparte de otros expresidentes de la Junta como Juan Vicente Herrera.

También han acudido el líder de Vox, Santiago Abascal, ya que su partido gobernará por primera vez en coalición una autonomía (el vicepresidente de la Junta será Juan García-Gallardo), y en representación del Gobierno, la ministra de Educación, Pilar Alegría, así como la delegada, Virgina Barcones.

Mañueco ha agradecido el apoyo que le ha otorgado Feijóo, especialmente desde que es presidente del PP, y la presencia y el respaldo de todos los asistentes, en especial el de su mujer y sus hijas, las "mujeres de su vida". En ese momento se ha mostrado visiblemente emocionado. También ha mostrado un ángel de la guarda que le ha regalado su familia.

El presidente ha reivindicado una “política de gestión frente a los gestos”, que permita "mantener activa la sociedad” e “impulsar todo lo necesario” para no detener el progreso de la región. Pero siempre, ha recalcado, desde “la racionalidad, el realismo, la mesura y la prudencia”. Y ha defendido una Castilla y León “firme” y “activa”, con mención particular a las “mujeres que avanzan”, a los “jóvenes que se abren camino en un entorno cada vez más exigente”, a los mayores con su “impagable excelencia”, y a los distintos trabajadores.

Por último, ha ofrecido todo su trabajo, sus conocimientos y su voluntad para conseguir esa Castilla y León que ha dicho ambicionar. “Es una ingente tarea que no se puede abordar en solitario y que necesita de la colaboración de todos”, ha zanjado.

Abascal: "No había sitio más importante para estar hoy que en Castilla y León"

Abascal, por su parte, ha asegurado que, para su formación, hoy "no había un sitio más importante en el que estar" que en Castilla y León y la toma de posesión de Mañueco, aunque ha evitado juzgar la ausencia de su homólogo del PP, Alberto Núñez Feijóo, en este acto. "No me corresponde a mí juzgar las agendas de otros líderes, pero no dudo del apoyo de Feijóo a sus líderes territoriales", ha indicado, al tiempo que ha manifestado que corresponde al propio Feijóo explicar su ausencia, porque para Vox "sí es una prioridad defender este Gobierno".

Por su parte, García-Gallardo se ha mostrado convencido de que este es "un gran día para la democracia en Castilla y León". Ha reivindicado una vez más el acuerdo de legislatura suscrito entre PP y Vox el pasado 10 marzo desde el convencimiento de que este "primer pacto" entre PP y Vox será el ejemplo "de los muchos otros que están posiblemente por venir".

El portavoz del PSOE en las Cortes, Luis Tudanca, ha criticado este martes el "acto partidista" en el que, a su juicio, han convertido PP y Vox la toma de posesión de Mañueco, que "en vez de dar las gracias a los ciudadanos se las ha dado a Ayuso y a Abascal". Se trata, ha dicho, de un "día triste" y "preocupante" para la democracia en España que el PP de Alberto Núñez Feijóo haya pactado con la "extrema derecha" en contra del criterio del PP europeo: "Dice ofrecer moderación y diálogo, pero nosotros solo vemos vergüenza".

Y el único procurador de Cs en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha tachado este martes de "cobarde" a Feijóo por no haber acudido a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco: "Los ciudadanos saben muy bien lo que significa este gesto. Que no es un buen acuerdo", ha argumentado Igea. Por este motivo, en una rueda de prensa posterior al acto, Igea ha catalogado de "triste" que ni su presidente nacional haya arropado a Mañueco en su toma de posesión, ya que se confirma lo que dijo el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "solo quedan dos espacios, el de Yolanda Díaz o el de Abascal" y "parece que el resto ya no tenemos espacio, pero seguiremos peleando por él", ha manifestado.