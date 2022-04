Al margen de Mariúpol, en el este, Rusia ha reforzado las operaciones a lo largo del frente de Izyum-Slovyansk , ciudad clave para el éxito de la futura ofensiva en el Donbás, pero no ha logrado avanzar sobre el terreno , según el ISW. Ucrania estaría repeliendo varios de los ataques , según el think tank estadounidense.

El resto de enfrentamientos entre rusos y ucranianos no han proporcionado avances significativos a ninguno de los dos bandos en las últimas horas, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW ). Las tropas rusas continúan las operaciones ofensivas en Mariúpol, a lo largo del eje Izyum-Slovyansk, y alrededor de Rubizhne y Popasna, por lo que podrían aumentar los ataques a estas zonas en los próximos días, explica este el think tank estadounidense. Este domingo se ha conocido también que un convoy de 10 kilómetros de vehículos pesados y artillería rusos se dirige rumbo al Donbás para fortalecer este frente.

Viernes 8 de abril, día 44 de la guerra: Rusia y Ucrania combaten por el control del puerto en la ciudad de Mariúpol

La ciudad de Mariúpol, en el sur de Ucrania, sigue siendo el escenario de una de las principales batallas de la guerra cuando se cumplen 44 días de la invasión rusa. Moscú asegura haber capturado con éxito el centro de esta localidad clave para el control del Mar de Azov, mientras que las fuerzas ucranianas conservan el dominio del puerto, al suroeste de la ciudad, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Este think tank estadounidense señala, no obstante, que no ha podido confirmar de forma independiente que Rusia controle ya el centro de Mariúpol, aunque reconoce que desde el pasado 2 de abril no tiene registrado ningún combate en esta zona.

Otra de las batallas importantes en estos momentos se libra en las inmediaciones de Izyum, una ciudad controlada ya por Rusia al sureste de Járkov. Según la inteligencia británica, las fuerzas de Putin han conseguido avanzar más al sur desde Izyum. El objetivo principal en este punto del frente este es alcanzar Slovyansk para desde allí avanzar hacia la región prorrusa de Lugansk, en la península del Donbás. Sin controlar este eje "es poco probable que las fuerzas rusas capturen con éxito las regiones de Donetsk y Lugansk", destaca el ISW.

Hacia este punto del frente, Rusia también dirigirá parte de las tropas que se han retirado del norte de Ucrania, aunque muchas unidades necesitarán un reabastecimiento "significativo" antes de estar listas. "Es probable que cualquier despliegue masivo desde el norte lleve al menos una semana como mínimo", según Londres.

Rusia concentra sus bombardeos en esta fase de la guerra en el este y el sur. Además de Járkov, la segunda ciudad más poblada del país, Rusia ha atacado en las últimas horas varias estaciones de trenes en el este para destruir -según su versión- armas y equipamiento militar de las tropas ucranianas. La compañía pública de ferrocarriles ucranianos ha denunciado un ataque ruso con misiles en la estación de Kramatorsk, que ha dejado decenas de muertos. Moscú, sin embargo, lo niega y responsabiliza a Kiev del bombardeo.