La Magdalena de Albacete, primera cofradía de España fundada por mujeres

La Semana Santa es sentimiento religioso, una devocion que no entiende de géneros, pero en la práctica el sesgo masculino se ha dejado sentir en cofradías y hermandades. Por tradición eran ellos los que llevaban las imágenes y desfilaban, y no eran hombres solo los costaleros, también ocupaban un lugar preponderante como nazarenos y músicos. Hace 35 años un grupo de albaceteñas dio el paso adelante de fundar una cofradía, la de Santa María Magdalena, y abrirse un espacio en las procesiones.

Un paso por la visibilidad femenina

Coral Sánchez no había nacido aún cuando se creó la Magdalena, pero ahora es su presidenta y conoce bien la historia. Recuerda que "en 1987 todavía estaba mal visto que las mujeres desfilaran entre el resto de cofrades, y tenían que salir con el capirote puesto desde casa para que no se las reconociera". No podían vivir en igualdad la Semana Santa, aunque preparaban los pasos y las túnicas de sus maridos e hijos, hasta que tomaron la decisión de impulsar la cofradía, que fue y sigue siendo mixta.

“Hace 30 años no estaba bien visto que las mujeres desfilaran como nazarenas“

El panorama ha ido cambiando desde entonces, ha crecido la participación femenina y ellas acceden a puestos de responsabilidad en la organización de Semana Santa. "Empezamos a figurar como secretarias o vocales, pero este año somos ya cinco mujeres las que estamos como presidentas de una cofradía en Albacete", dice Coral.