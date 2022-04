'¡Dolores, guapa!': un grito de amor convertido en un documental reivindicativo de la Semana Santa

Durante el Martes Santo de 2019, el grito de amor de “Dolores, guapa” hacia la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila se hizo viral. La devoción fue manchada rápidamente por comentarios en las redes sociales que, en gran medida, desprendían homofobia y plumofobia. Intentaron ridiculizar las maneras y las expresiones del chico al no concebir su júbilo.

Esto fue lo que le llevó a Jesús Pascual (Alcalá de Guadaíra, 1997) a dirigir en 2021 su primer largo documental: '¡Dolores, Guapa!'. Como sevillano y persona del colectivo LGBT, Jesús quería mostrar “una realidad que se conoce en Andalucía, pero que rara vez se le ha dado altavoz, casi nunca”.

Las imágenes y las tradiciones religiosas están presentes en las vidas de todas las personas que habitan en Sevilla. “Sevilla no se trata de unos pocos que se quieren llevar el nombre de Sevilla, sino que es de todas las personas que viven en Sevilla, incluso los que no son de Sevilla”, explica el director y admite: “Traer a toda esta gente a primer plano es con lo que más contento estoy del documental”.

La función del proyecto audiovisual era recoger testimonios y reivindicar, también, al mariquita andaluz. El director nos cuenta que esta “es una figura de la que se ha empezado a estudiar ahora en la antropología su importancia y el paradigma que supuso esa manera de vivir la homosexualidad y la expresión de género”. En el documental, dos chicos dicen: “Cuando tú utilizas un insulto y te lo llevas a tu terreno, ya deja de ser un insulto. Ya no te puede hacer daño”. El director, explica que “es una forma de intentar armarse con aquello que te están arrojando”.

Contar historias para romper tópicos

El proceso de casting fue largo. Comenzó en Instagram donde anunciaron que estaban preparando un documental sobre la semana santa andaluza y el mundo marica. Pedían que les contactaran aquellos que guardaran alguna relación con el tema o si creían que podían aportar algo. Jesús Pascual no anticipó la acogida: “No esperábamos que respondiera nadie porque pensamos que la gente no quería hablar del tema”.

“Nos dimos cuenta entonces de que había algo que la gente quería contar.“

Sin embargo, más de doscientas personas de toda Andalucía contactaron con ellos. “Nos dimos cuenta entonces de que había algo que la gente quería contar”, confiesa el director. De todas esas historias, tuvieron que hacer una criba. “Fuimos seleccionando perfiles. Unos nos llevaban a otros. Muchos cafés para ver qué podían contar, si nos servían o no, si era lo que buscábamos, etc.” Afirma que los que no salieron “nos sirvieron de otra manera porque nos condujeron a otras personas”.

En el documental aparecen en torno a veinte entrevistas, aunque cuenta Jesús: “Llegamos a entrevistar a mucha gente que no ha podido llegar al montaje final porque se nos iba de las manos”.

“Nos interesaba que se viera que era un fenómeno que atravesaba a muchas personas.“

Los perfiles de las personas que aparecen en la película son muy diversos. “Nos interesaba que se viera que no era cosa de cuatro frikis, sino que, de verdad, era un fenómeno que atravesaba a muchas personas”, explica el director. “Hay gente de diferentes edades, creyente, atea, de barrios totalmente diferentes, que tienen una idiosincrasia radicalmente diferente y con niveles adquisitivos muy distintos”. Tenían claro desde un inicio que el proyecto debía servir para mostrar la realidad transversal que se vive, ya que, independientemente de la condición religiosa de las personas, la Semana Santa afecta. Además, también se interpreta desde el punto de vista artístico.

01.29 min Las películas de Semana Santa, parte de la memoria colectiva

Antonio Bonilla, productor del documental, confiesa: “Al principio pensábamos que iban a contar historias muy singulares y desconectadas las unas de las otras. Conforme íbamos haciendo las entrevistas, nos dábamos cuenta de que todos habían tenido el mismo recorrido vital a lo largo de su vida con respecto a la semana santa, aunque cada uno, obviamente, desde su perspectiva y su ideología”.

El rodaje se realizó durante la pandemia y, para demostrar esta narrativa coincidente y la entidad marica andaluza, Jesús Pascual concreta: “En un año donde no podíamos tener planos de procesiones llenos de mariquitas, pues nos hacía falta que se viera mucha cantidad de perfiles y las distintas maneras que hay de acercarse a la fiesta”.