La misión espacial Ax-1 ha hecho historia este sábado como la primera completamente privada en llegar a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La nave Dragón Endeavour, con cuatro astronautas de la compañía Axiom a bordo, el hispano-estadounidense Michael López-Alegría, el estadounidense Larry Connor, el canadiense Mark Pathy y el israelí Eytan Stibbe, ha quedado enganchada a la EEI a las 12.40 GMT.

Las naves utilizadas por la Ax-1, un cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon Endeavour, pertenecen a SpaceX, la compañía de Elon Musk, pero la compañía texana Axiom es la responsable de la expedición.

Los astronautas han sido recibidos por sus compañeros de la EEI con abrazos y una sesión de fotos. Han sido los astronautas de la NASA Tom Marshburn y Kayla Barron quienes han abierto la escotilla interior tras confirmar que se había hecho correctamente la presurización.

Una vez a bordo de la estación, la tripulación de Axiom ha sido recibida por miembros de la Expedición 67, que además de Marshburn y Barron alberga a Raja Chari, también de la NASA; al astronauta Matthias Maurer, de la Agencia Espacial Europea (ESA), y los cosmonautas Oleg Artemyev, Sergey Korsokov y Denis. Matveev, de la agencia espacial rusa Roscosmos.

"Equipo #Ax1 recibido por el de la Estación Espacial. La tripulación sale de Dragon y entra en su hogar durante los próximos 8 días", ha tuiteado la compañía Axiom Space.

“And with that, the first all-private mission to the ISS has begun.#Ax1 pic.twitter.com/aanip5YNg7“