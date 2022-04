Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 3 de abril: Hallan más de 400 civiles muertos en territorios liberados cerca de Kiev

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha expresado su repulsa por las noticias de las atrocidades cometidas por las tropas rusas. Borrell ha dicho que la UE está ayudando a Ucrania a documentar los crímenes de guerra.

“I congratulate #Ukraine on liberation of most of Kyiv region.Shocked by news of atrocities committed by Russian forces. EU assists Ukraine in documenting war crimes. All cases must be pursued, namely by @CIJ_ICJ.The EU will continue strong support to Ukraine. Слава Україпі!“