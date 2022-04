Las profesionales denuncian el acoso a las jugadoras de videojuegos en linea

Las mujeres representan ya el 47% de los jugadores de videojuegos, según datos de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). En España juegan 15,9 millones de personas. Sin embargo, el sexismo y el acoso a las gamers, concretamente, en el juego en línea, siguen siendo algunos de los principales problemas de un mercado que ha crecido económicamente un 18% durante el pasado año y no se ha visto tan afectado como otros sectores culturales y de ocio durante la pandemia.

Hay que tener en cuenta que el 59% de las gamers ocultan su género al jugar online para evitar dicho acoso, según un estudio de dos compañías tecnológicas, Lenovo y Reach3 Insights. Tres de cada cuatro mujeres jugadoras aseguran que han sufrido discriminación machista en las partidas de videojuegos en línea. Por esa razón, cuando ellas juegan eligen un avatar masculino para evitar persecuciones y vejaciones de otros jugadores.

“He recibido comentarios como "vete a la cocina y házme un sandwich", "vuélvete a fregar" de hombres a los que les molesta que una chica juegue. Llegó un punto en el que me creé un avatar masculino“

"Hay un montón de situaciones que tienes que vivir por el solo hecho de ser mujer. Yo he recibido comentarios como "vete a la cocina y házme un sándwich", a "vuélvete a fregar", en juegos en los que estás tú intentando hacerte una partida normal. Parece ser que hay determinadas personas a las que les molesta que estés ahí y que seas una chica. Muchas veces te siguen, te persiguen, te intentan molestar. No lo entiendo. Me resulta totalmente ajeno e incomprensible el hecho de que te venga una persona a molestar sólo por el hecho de que seas mujer en un juego. De manera que llega un punto en el que tú te creas un avatar masculino, con personajes masculinos, porque no quieres que te relacionen con eso. No te pones Laura, sino Manolo 33, para evitar una serie de problemáticas que existen en los juegos online por el hecho de ser mujer", dice Laura Palomo, guionista de videojuegos.

Sin embargo, cada vez son más las mujeres que hablan claro sobre el acoso machista a las jugadoras en la industria de los videojuegos, una actitud que no evoluciona en las partidas online. Las razones son muchas, pero para Lara Isabel Rodríguez, periodista de Make Good Art y también jugadora, la principal es el miedo de ciertos hombres a perder su hegemonía en un 'coto cerrado'. "Que su comunidad se vea afectada un poquito pues, al final, lo que revela es el miedo que tiene la gente acomodada a tener que dejar un espacio a otra gente. Su entorno era muy cómodo, los hombres se sentían muy bien y decían lo que querían. De repente, ahora, a lo mejor yo juego mejor que tú. Los hombres tienen más competencia ahora. Mi reflexión es que tienen miedo porque ahora tienen que competir con más gente y a lo mejor no son tan buenos", asegura.

“Los hombres tienen más competencia y miedo a que las mujeres jueguen mejor que ellos. “

El estudio también revela que el 44% de las gamers han recibido preguntas no deseadas ni solicitadas sobre si tienen pareja o no. "Las mujeres que juegan en línea suelen encontrarse con insultos y descalificaciones. Muchas veces se pone en duda su verdadera afición a los videojuegos, y las jugadoras son sexualizadas y tratadas de forma muy diferente a cómo se trata a los hombres", cuenta Marta Trivi, periodista cultural especialista en videojuegos.

“Las jugadoras son sexualizadas y se pone en cuestión su afición a los videojuegos“

El 77% de las jugadoras afirma haber recibido críticas por sus habilidades de juego durante las partidas conectadas."El atacar a alguien por ser mujer específicamente en este caso o en cualquier otra circunstancia es algo deleznable, es algo que va contra la propia industria, contra los jugadores y contra las comunidades. Por fortuna creo que las compañías cada vez muestran cada vez más sensibilidad y cada vez implementan más filtros y mecanismo para evitar que se de este tipo de acoso en el juego en línea. Quizás es uno de los peores aspectos que muestra nuestra industria", afirma David Martínez, autor del libro "Princesas y guerreras".

Laura Palomo, guionista de videojuegos, durante la entrevista con Nuria Verde, redactora de 'Objetivo Igualdad' ALBA RUIZ

Imagen sexualizada de la mujer Hay muchos estereotipos en la comunidad masculina de gamers como los que se refieren a los clichés de que los chicos prefieren jugar entre ellos, que los mejores personajes femeninos son los más sexualizados, que las mujeres no pintan nada en ese mundo. "Todas las mujeres que trabajamos o consumimos videojuegos de una forma visible nos tenemos que enfrentar al machismo de cierta parte de los consumidores de videojuegos, que piensa que ese entorno sólo les pertenece a ellos, que es un entorno masculinizado y creado sólo para los hombres," añade Marta Trivi. Pero sobre la imagen de la mujer en los videojuegos hay consenso en los entrevistados sobre que la sexualización, sumisión y pasividad son las tres claves a la hora de representarla. Así lo refleja el estudio La imagen y el rol de los videojuegos: desafíos ante estereotipos, rechazos, y discriminaciones de Lara de la Paz Rodríguez, estudiante de la Universidad de Valladolid, en cuyo análisis concluye que "estos mundos imaginarios pueden ser paraísos para los hombres pero verdaderos infiernos para las mujeres". "Las portadas de los juegos eran mujeres que aparecían pintadas en las máquinas recreativas. Simplemente se quería llamar la atención de los hombres que jugaban porque para los publicistas sólo jugaban los hombres. Cuando empezaron a salir personajes femeninos, tenían ese mismo papel de reclamo visual, muchas veces aparecían como un premio para el protagonista masculino por llegar al final de su aventura, por rescatarla a ella o por cualquier tipo de acción heroica", cuenta Marta Trivi, autora del libro 'Protesto'. “Las mujeres aparecían como un premio para el protagonista masculino cuando ganaba“ Aunque los expertos consultados por 'Objetivo Igualdad' también matizan que ha habido una evolución histórica, y en los últimos años se ofrecen modelos muy diversos de personajes femeninos, sin los citados estigmas. "Me acuerdo que en los años noventa y los años dos mil, la representación de las mujeres estaba continuamente sexualizada. Ahora, con el tiempo, con la cantidad de mujeres que se van metiendo en el desarrollo, los personajes evolucionan, no son personajes débiles sino muy fuertes", confirma Laura Palomo. “Con el número creciente de mujeres desarrolladoras, los personajes femeninos evolucionan“ Uno de los casos paradigmáticos es la transformación del personaje de Lara Croft en "Tombraider". "Lara Croft empezó como una broma cuando le pusieron los pechos al 150 por ciento, y se quedó como canon durante muchos años y cuando hacían promoción de "Tom Raider", llevaban a modelos súper esbeltas, con pantalón muy corto. ¿Qué sucede? En la última temporada de "Tombraider", Ryanna Prachet, la hija del creador, dirige el proyecto y es la guionista. Perfecto si Lara tiene pechos grandes o pequeños pero no es la cuestión principal como personaje", cuenta Rodríguez. “Un programador puso los pechos de Lara Croft con un tamaño de 150% como broma“ @@MEDIA[v,5683335] Cuerpos irreales, ropa insinuante, actitudes pasivas y sumisas, así son los personajes femeninos de los llamados "juegos triple A", es decir, desarrollados por compañías grandes, con un alto volumen de negocio en la industria. Muy diferentes son los modelos, mucho más realistas y complejos, que crean los estudios independientes sobre las mujeres protagonistas de sus videojuegos. Un ejemplo sería Senua, la protagonista de la saga "Hellblade". "Es una guerrera celta que se adentra en un poblado vikingo para recuperar el cadáver de su pareja, al que habían matado los invasores. El estudio Ninja Theory se arriesga a mostrar los problemas mentales que puede tener alguien, el jugador puede experimentar, no sólo los combates del juego en un territorio hostil sino también el hecho de tener esquizofrenia, escuchar voces, tener miedo", explica Martínez.