Los países de la AIE acuerdan liberar más reservas de petróleo para frenar el alza de los precios

Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han acordado este viernes liberar más crudo de sus reservas estratégicas, a fin de combatir la volatilidad de precios en el mercado provocada por la guerra en Ucrania, aunque no han detallado la cantidad que sacarán a la venta.

La cifra concreta se divulgará "a comienzos de la próxima semana", ha anunciado la AIE en un comunicado publicado al término de una reunión de urgencia a nivel ministerial, celebrada por videoconferencia.

“Today @IEA Member Countries once again showed great unity in agreeing to a new collective action to release oil from emergency stocks to support market stability following Russia’s invasion of Ukraine.



Further details to come next week.



Our statement ⬇️ https://t.co/PmoCnEmjvA“