Las partes beligerantes en Yemen acuerdan un alto el fuego de dos meses

Uno de los portavoces de los hutíes, Mohamed Abdelsalam, ha dado la bienvenida en Twitter al acuerdo, de la misma forma que lo ha hecho el ministro de Exteriores yemení, Ahmed Awad bin Mubarak, que ya anticipó en la red social que el Gobierno levantaría los bloqueos a los hutíes para allanar el camino hacia una tregua integral.

“2-I received clear directives from President Hadi to take necessary step to facilitate all the arrangements for the release of all prisoners,opening Sanaa airport ,releasing oil ships via Hodeidah, opening roads in the besieged Taiz, to alleviate the suffering caused by Houthi.“