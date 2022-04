Solo el 10,5% de los restaurantes con alguna estrella Michelín tienen a una mujer como cocinera

La cita para hablar sobre mujeres y gastronomía es en Alambique, una tienda y escuela de cocina fundada en 1974 por Clara-María González de Amezua junto a dos socias. Es un espacio dónde encontrar todo tipo de utensilios para cocinar, además de un proyecto empresarial en el que, hoy por hoy, siguen predominando las mujeres. Entre cuencos, cacillos y cristalerias proponemos lo primero definir qué es la gastronomía.

Sara Cucala, directora del documental "¿Oído? Ellas, la voz de la gastronomía" (disponible en RTVEPlay) afirma: "La gastronomía es más que la cocina, es un universo de mujeres del campo, de mujeres del mar, de mujeres escritoras, de enólogas, de sumilleres, de jefas de sala, etc. Unos espacios dónde hay mujeres, pero muchas veces en la sombra. Están en ese backstage tan importante para que el mundo funcione, aunque tienen muy poca visibilidad".

Darse cuenta de que a ellas no se las veía es lo que llevó a un grupo de amigas y cocineras a crear en octubre de 2018 “Mujeres en Gastronomía" (MEG)..La asociación se gestó en el restaurante Monastrell de Alicante, propiedad de María José San Román, una cocinera de primer nivel galardonada con múltiples premios, entre ellos una estrella Michelín y varios soles Repsol. Para la presidenta de esta pequeña revolución que ha nacido en las cocinas, el objetivo es: "Poner luz hacia las mujeres, para que haya una generación, la próxima, que tenga todas las posibilidades de libertad, de hacer lo que quieran. Es evidente que el talento no tiene género", dice con una amplia sonrisa esta embajadora de la dieta mediterránea. La asociación MEG cuenta con más de 1000 asociadas, entre ellas Elena Arkaz, Carme Ruscalleda, Ada Perellada, Fina Puigdeval, Inma Puig o Vivian Acosta, pero también sumilleres, ganaderas, distribuidoras, blogueras, periodistas... dispuestas a dar visibilidad a las mujeres, romper estereotipos y diagnosticar situaciones de desigualdad.

¿Un oficio de hombres?

A pesar de que el 48% del los alumnos de las escuelas de cocina son mujeres, solo el 18% de ellas llegan a la alta restauración. Teresa Gutiérrez, cocinera y propietaria del restaurante Azafrán en Villarrobledo (Albacete), nos cuenta que su maestro, de la escuela francesa, no entendía que dejara su carrera de odontología para entrar entre fogones. "Este es un mundo de hombres", le advirtió. Esta emprendedora en cuyo equipo de trabajo sólo hay mujeres reconoce que personalmente no ha sufrido discriminaciones por ser mujer, pero sí siente que la vida les exige más a ellas. "Cada día tengo que intentar ser mejor en mi trabajo, pero también quiero estar con mis hijos, así que tengo que repartir mi tiempo, porque no quiero perderme ninguna de las dos cosas. Eso a muchos hombres no les pasa", explica con claridad. "Por ejemplo, si voy a un evento siempre me preguntan dónde he dejado a mis hijos. A mi marido nadie le pregunta nunca por qué no están con él sus hijos", insiste esta joven madre.

Para la periodista y gastrónoma Ana Lorente, fundadora en 1975 de la Guía del Ocio, donde ejerció la crítica gastronómica, uno de los problemas fundamentales es que como en otros muchos sectores las mujeres en la gastronomía no pueden profesionalizarse o al menos dedicarse de lleno a sus profesiones. “Claro que las mujeres somos capaces de llevar los números y los negocios, pero si después de las cazuelas te tienes que poner a hacer números y además encargarte de los niños, de los padres, pues no es fácil y además está mal visto que las mujeres pongan sus aspiraciones profesionales por encima de sus “obligaciones”, asegura.

La periodista y gastrónoma Ana Lorente contesta a "Objetivo Igualdad" en la tienda "Alambique" Alba Ruiz