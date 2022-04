Isabel Carrasco: muerte en el olvido

Ocho años después del crimen que marcó la historia política y social de León, la vida sigue en esta capital de provincia del noroeste del país sin recuerdos ni homenajes a la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, a lo largo de este tiempo.

Tan solo la entrega de la medalla de oro de la institución a título póstumo y un homenaje discreto al año de su asesinato con un minuto de silencio y una eucaristía organizada por su partido, el PP, devolvieron a la memoria pública a uno de los personajes políticos más destacados en la historia reciente de la provincia leonesa.

Desde entonces, solamente un cuadro con su imagen la recuerda en el pasillo de la Diputación de León, en la hilera de retratos del resto de presidentes de la institución provincial, todos hombres.

La docuserie arranca esa tarde apacible del 12 de mayo de 2014 cuando la también presidenta del PP en León salió de su casa en el Paseo de la Condesa de Sagasta para dirigirse a la sede del partido ubicada a la otra orilla del río Bernesga. No llegó. A mitad de la pasarela que cruza las aguas, una mujer, Monserrat González, le dispara tres tiros que le causan la muerte prácticamente en el acto.

Gago sí hizo visible su angustia y lágrimas en el juicio , pero no supo explicar cuál había sido su implicación real en todo el asunto. Su indefinición y la polémica actuación de su abogado, que llegó a desaparecer durante horas en una de las sesiones del juicio, no la ayudaron.

¿Dónde están hoy?

En la actualidad, madre e hija, tras el paso por dos centros penitenciarios –Villahierro (León) y Villanubla (Valladolid)- y problemas de comportamiento en prisión, se encuentran como reclusas de segundo grado en la cárcel de Villabona (Asturias).

Raquel Gago, por su parte, acaba de estrenar el tercer grado concedido en el centro penitenciario Madrid I de Alcalá de Henares al que fue trasladada tras su paso por Villahierro.

A lo largo de este tiempo, han permanecido en silencio. Sólo concedieron sendas entrevistas periodísticas poco después del juicio que no revelaron nada nuevo. La docuserie de Justin Webster incide no obstante en capítulos no aclarados o cerrados rápidamente en la investigación que podrían haber sido significativos en un crimen que León ha querido enterrar en la memoria.