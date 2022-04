Milleiros de camioneiros colapsan o tráfico nas cidades reclamando combustibles máis baratos

No oitavo día do paro de transportes recruaron as protestas. En Santiago centos e centos de camións foronse concentrando dende primeira hora da mañá no Polígono de Costa Vella. Dende alí saían minutos antes do mediodía para dirixirse en marcha lenta ata a cidade.

Reclamacións Os camioneiros protestan contra a carestía dos combustibles, que é a súa principal reivindicación, pero non a única. Detállao Alfonso Illovo, da Plataforma de transportistas. " Xubilación aos 60 anos para a xente que chega o momento sen as súas capacidades físicas; recoñecer algunas enfermedades laborais, pagos a 30 días, non a 60, 90 ou 120 días". ¿Qué ayudas se han aprobado en Francia, Portugal e Italia para los transportistas? A plaforma convocante do paro quere negociar co Goberno, pero estaría disposta a aceptar calquera compromiso que inclúa as súas reivindicacións.