La pandemia de la Covid-19 dio un vuelco el pasado 25 de noviembre. Desde un laboratorio situado en las afueras de Ciudad del Cabo, el equipo del CERI de la Universidad de Stellenbosch anunciaba al mundo que habían identificado una nueva variante mucho transmisible y que iba a provocar una explosión de contagios a nivel mundial. Desde entonces a nadie se le olvida la palabra ómicron y los efectos que ha tenido en esta revolución que ha dejado el SARS Cov-2 en los últimos 24 meses.

“Tulio de Oliveira: "Llegamos rápido a la conclusión de que era otra cosa distinta a las anteriores"“

Al frente de ese equipo está Tulio de Oliveira que en Las Mañanas de RNE ha recordado que en apenas tres días secuenciando muestras se dieron cuenta de que el virus había tomado otra forma. “Había una explosión de casos aquí en una zona de Sudáfrica y llegamos rápido a la conclusión de que era otra cosa distinta a las anteriores. Hablé con el presidente Cyril Ramaphosa y me dijo que había que ser muy transparente y comunicarlo”, recuerda. Entonces, la reacción del mundo con la cancelación de los vuelos con Sudáfrica fue inesperada para este científico nacido en Brasil pero que ha desarrollado toda su carrera en el sur del continente. “Cerrar las puertas de Sudáfrica o de cualquier otro país no es efectivo, no es ético y casi destrozó la economía sudafricana”, asegura cuando le preguntamos cómo se tomaron los líderes internacionales su descubrimiento.

Laboratorios coordinados Caminando por los pasillos del Centro de Investigación Biomédica de Tygerberg, De Oliveira nos confiesa que su mayor orgullo es haber trabajado para que Sudáfrica sea uno de los pocos países donde sus laboratorios de investigación biomédica están coordinados de forma automática. “Así pudimos entender de forma muy rápida que ómicron era diferente”. Uno de los científicos del laboratorio que trabaja en la vacuna sudafricana contra el COVID Santiago Barnuevo (RNE) Preguntado sobre del paso de pandemia a endemia es bastante prudente. “No podemos decir que la covid-19 vaya a ser una gripe aún, porque es mucho más peligrosa. Y endémica no significa que se arregle todo porque no hay que olvidar que hay enfermedades endémicas como la malaria que matan cada año a decenas de miles de personas”. Lo que sí tiene claro Tulio de Oliveira es que la solución es la vacunación porque el estudio de las nuevas subvariantes identificadas demuestran que, aunque se transmitan más, la inmunización funciona, reduce los contagios y evita cuadros clínicos graves.