Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia | 5 de marzo: fracaso del alto el fuego en Mariúpol y Volnovaja

El Comité Internacional de la Cruz Roja asegura en un comunicado que entiende que las evacuaciones de civiles de Mariúpol y Volnovaja, que han sido aplazadas, ya no comenzarán este sábado. "Seguimos en diálogo con las partes sobre el paso seguro de civiles de diferentes ciudades afectadas por el conflicto", señala el CICR en un comunicado.

“The scenes in Mariupol and other cities are heart-breaking.Our priority is the safety and wellbeing of all civilians living through terrifying situations in #Ukraine.There have been lots of reports of humanitarian corridors set to happen today.This is our statement 👇 pic.twitter.com/vxXtZveAm1“