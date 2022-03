Los jóvenes rusos se cosen en la ropa el 'no a la guerra' para escapar de la represión: "No podemos gritarlo"

неt войнe. "No a la guerra". Dos palabras que la sociedad rusa no puede gritar. Desde que comenzó el pasado jueves la invasión rusa de Ucrania, se han celebrado varias manifestaciones multitudinarias, pero el resultado ha sido la detención de más de 3.000 personas según organizaciones de derechos humanos. Ahora ese deseo de que cesen las hostilidades lo expresan en silencio. "A mí me detuvo la policía mientras caminaba en las marchas y manifestaba mi rechazo a la decisión de Vladímir Putin", asegura Alena, una joven de 24 años, desde Moscú. "Solo quiero vivir en paz y libertad", cuenta a RTVE.es el porqué de su mascarilla con este mensaje.

No es la única. En el hashtag en redes sociales se está viralizando. En las últimas horas, son muchos los jóvenes que están compartiendo el "no a la guerra" en mascarillas, bolsos, mochilas, abrigos o camisetas.

"No a la guerra" en la mochila de Alena Foto cedida por Alena

"Vamos a estar más aislados aún" Alyona tiene 23 años y hace hincapié en que todas estas medidas afectarán mucho a la propia sociedad rusa. Desde Moscú explica a RTVE.es que le preocupa que esto se traduzca en más represión para su gente. "Vamos a estar más aislados aún", dice la joven. "Yo no sé si podré viajar, de momento lo de los bancos a mí no me afecta, pero económicamente lo vamos a pasar mal". Y añade: "No es por lo material, sino por las vidas que van a terminar". No puede disimular la angustia que siente ante este escenario. La información sobre el conflicto es escasa en los medios de comunicación rusos debido a la censura. "No sabemos el nombre ni de una persona que los que han muerto", denuncia. "En Moscú estamos muy preocupados por lo que está pasado. Hay muchas noticias y nos llegan videos de la guerra. Todo me molesta y todo me enfada", añade esta joven. Recuerda que hay un pasado común, que muchos ucranianos hablan ruso y viceversa. "Escuchamos la misma música". Estos días en Rusia personalidades del mundo de la cultura, el periodismo independiente y el deporte se han mostrado públicamente contra la guerra. Lo han hecho pese a las consecuencias que esta decisión pueda acarrear a nivel personal y profesional. "Es necesario, hay muchas familias divididas entre los dos países. Yo también tengo familiares en el sur de Ucrania", añade Alyona.

"Muchas veces te detienen y tienes que pagar una multa" "Nosotros no hemos elegido la guerra y nadie nos ha preguntado", insiste. Ella ha participado en todas las manifestaciones que se han convocado desde el jueves en la capital rusa. Tras la asfixia y las detenciones asegura que están surgiendo muchas iniciativas con un "no a la guerra". Sobre todo en las redes sociales. Aunque este mensaje estos días aparece en la ropa y bolsos de transeúntes. Una manifestación en silencio, que se contiene ante posibles represalias. "Muchas veces te detienen y tienes que pagar una multa", señala Alyona, que cree que por eso esta campaña silenciosa está funcionando. Alyona teme que está situación criminalice a la sociedad rusa y aísle a una sociedad que no está del lado de la guerra. "No aplaudimos las decisiones de Putin, pero lo vamos a pasar mal. A partir de ahora lo tendremos más complicado. Ni podremos movernos ni podremos trabajar en otros países", insiste. “A partir lo tendremos más complicado podremos movernos ni podremos trabajar en otros países“ Cuenta que conoce a personas que están ayudando a los ucranianos que están llegando a zonas del país: "No sé lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a hacer, lo único que sé que la mayoría tenemos miedo", concluye, para añadir que las consecuencias de la guerra "harán daño a los rusos".