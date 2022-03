La muerte, la crueldad, la libertad, o la humanidad pueden parecer conceptos demasiado complejos o abstractos para los niños. Pero eso no quiere decir que no les interesen. Al contrario, desde bien pequeños todos expresamos de una manera u otra nuestras inquietudes sobre el mundo que nos rodea y nuestro lugar en él. O dicho de otra manera: la filosofía también es cosa de niños.

"Yo creo que la inquietud filosófica está en el momento de uso de la palabra, es una cosa básica de la humanidad. Cuando los niños empiezan a preguntar por qué, por qué, por qué... hay un germen de curiosidad filosófica", asegura Ellen Duthie, filósofa de formación y creadora de Wonder Ponder, una iniciativa de filosofía visual para niños y niñas.

"Wonder en inglés significa preguntarse y asombrarse, dos acciones que suceden a la vez. Y ponder significa reflexionar, darle vueltas a las cosas. De alguna manera es como el núcleo de lo que es la filosofía", explica la creadora de este proyecto que nació hace ocho años. La idea, nos cuenta, surgió de las aulas de un colegio público de Madrid, donde Ellen impartía talleres a menores de preescolar para aprender a leer, a pensar y a mirar. Lo que es la filosofía, vamos.

"Usábamos libros ilustrados cortos, pero con mucha ambigüedad rica para explorar y en ese contexto se me ocurrió esta idea de ofrecerles algo parecido a los niños". Así, junto a la ilustradora Daniela Martagón y la editora Raquel Martínez, se le ocurrió crear cajas con pictogramas que - a través de la lectura - plantean hipótesis en torno a temas como la crueldad, el primer tema que abordó esta editorial.

Preguntas que invitan a pensar

En una de esas imágenes, por ejemplo, vemos a una niña matando hormigas con un lápiz. En el reverso, se lanzan preguntas que invitan a pensar sobre la escena y formarse una opinión: ¿Te resulta cruel? ¿Por qué crees que la niña mata a las hormigas? ¿Crees que estas sienten dolor o miedo? ¿A veces puede estar bien matar hormigas? ¿qué harías si vieras a esta niña?...

"A todos nos fascina y nos da miedo a partes iguales esto de la crueldad... ¿Qué le puedo hacer yo a otra persona sin que me riñan, qué me pueden hacer a mí? Hay muchos temas en la vida diaria que tienen base de curiosidad filosófica detrás, como la muerte. Esa pregunta de ¿mamá, tú te vas a morir? ¿Yo me voy a morir? En ese sentido me parece muy interesante validar a las niñas y niños como interlocutores humanos con reflexión e interés filosófico", dice la creadora del proyecto, para la que el principal beneficio de filosofar con niños es compartir con ellos el propio acto de pensar y hacerse preguntas.

“Se han propiciado conversaciones intergeneracionales: niño, madre y abuela han hablado como nunca antes “

A través de sus redes sociales les llegan comentarios sobre esa reflexión compartida: "una de las cosas que más se repiten es que gracias al libro de Mundo Cruel, el primero que sacamos, se han propiciado conversaciones que ningún adulto se esperaba tener en casa", dice Raquel Martínez, la editora. "Se han propiciado conversaciones intergeneracionales... gente que nos dice que niño, madre y abuela han hablado como nunca antes habían hablado".

En el reverso del pictograma lanzan preguntas que invitan a pensar sobre la escena. WONDER PONDER

Además de la parte editorial, Wonder Ponder también es un proyecto online de formación, que ofrece cursos dirigidos a niños y niñas desde preescolar a bachillerato, pero también para docentes y profesionales interesados en la filosofía. Por ejemplo, sobre el arte de hacer preguntas. Algo, que para las creadoras de Wonder Ponder, se está perdiendo en el terreno académico: "Podría ocupar un lugar mayor. La filosofía o el enfoque filosófico debería estar presente en todas las áreas del conocimiento. Porque al final es algo que nos une a todos los seres humanos", asegura Raquel Martínez.

“Cuando te paras, miras; cuando miras, te preguntas; y cuando te preguntas, reflexionas“

En la última reforma de la ley educativa, la LOMLOE, el estudio de la filosofía ha perdido peso lectivo en la ESO. Para estas autoras, no solo debería recuperarse, sino extenderse a todos los niveles educativos. "Estamos todos llenándonos la boca de la importancia del pensamiento crítico, pero ¿qué quiere decir esto si no damos unos tiempos específicos? Lo podemos llamar filosofía o como queramos. Es simplemente pararnos. Porque cuando te paras, miras. Cuando miras, te preguntas. Y cuando te preguntas, reflexionas", dice Duthie. "Yo creo que hay algo muy básico a lo que hay que dar una atención especial en el sistema educativo. Se podría hacer mucho más".

Pues eso: más reflexión y más preguntas. Porque la filosofía es abrir los ojos: el camino para llegar, dudando de nosotros y del mundo, a la certeza.