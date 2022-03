El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está intentando gestionar la creciente tensión en Ucrania con la vista puesta en abortar una invasión rusa y evitar que las maniobras de su homólogo ruso, Vladímir Putin, para aumentar la esfera de influencia de Moscú terminen dañando su presidencia.

El inquilino de la Casa Blanca está combinando la herramienta de la diplomacia con movimientos de tropas y amenazas a Rusia y buscando la complicidad de sus aliados europeos, cuando su popularidad no está en su mejor momento y a poco más de ocho meses de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

El catedrático del Instituto Franklin-Universidad Alcalá de Henares, José Antonio Gurpegui, opina que Biden se juega “su prestigio como presidente y el futuro de su presidencia” en esta crisis. Por su parte, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Pedro Rodríguez, no cree que el presidente estadounidense vaya a ser responsabilizado si estalla una guerra.

La invasión de Ucrania, “determinante” para Biden

Desde noviembre, Rusia ha ido acumulando tropas en las fronteras con Ucrania. El embajador de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Michael Carpenter, detalla que Rusia ya ha acumulado entre 169.000 y 190.000 militares en la frontera ucraniana, frente a los alrededor de 100.000 con los que contaba hace unas semanas. A pesar de que Putin haya anunciado la retirada esta semana de una parte de sus tropas, Estados Unidos asegura que en los últimos días Moscú no solo no ha replegado a sus tropas, sino que ha enviado 7.000 soldados adicionales.

La Administración Biden ha advertido en reiteradas ocasiones de que la invasión rusa cada vez es más probable, pero el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, subrayó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que “sería un alivio que Rusia no invada y que demuestre que nuestras predicciones han sido errores”. “Sería mucho mejor, aunque eso supusiera críticas hacia nosotros”, aseveró.

En medio de la crisis ucraniana y con la cuenta atrás para las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán en noviembre, la popularidad del presidente estadounidense es escasa. Según una encuesta de Pew Research Center, el 41% de los estadounidenses aprueba el trabajo que está haciendo Biden.

Gurpegui asegura que con el conflicto ucraniano Biden se juega “su prestigio como presidente y el futuro de su presidencia” y subraya que si Rusia invade Ucrania sería “nefasto” para el mandatario. “Sería difícil que pudiera levantar cabeza”, destaca el profesor, quien detalla que “las estadísticas muestran actualmente que probablemente pierda la mayoría de las Cámaras (en las elecciones) y si se entra en un conflicto bélico, sería determinante” para el futuro de la presidencia de Biden.

Por su parte, Rodríguez opina que “si Putin sigue destrozando Ucrania, Biden no será responsabilizado”. “La derecha que domina el Partido Republicano no le va a reprochar nada. Durante los cuatro años de Trump hubo una extrema y sospechosa complicidad con Rusia y un argumento que se repite es que Ucrania no tiene ningún valor estratégico para Estados Unidos”, recalca el profesor de Relaciones Internacionales, quien añade que “dado el nivel de hartazgo que ha supuesto las guerras de Irak y Afganistán, yo creo que no hay un precio que pagar”.