Los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT han convocado, este sábado 19 de febrero, una gran manifestación en defensa de la Sanidad Pública andaluza en las capitales de todas las provincias. A esta movilización se han sumado numerosas organizaciones y asociaciones de todo tipo. Se han unido partidos políticos como PSOE, IU, Podemos, Más País, Adelante Andalucía. También consta la presencia de organizaciones sociales como FACUA, las asociaciones de vecinos tanto a nivel provincial como autonómico.

Carmen Castilla, secretaria general de la Unión General de Trabajadores en Andalucía, cuenta en la Crónica de Andalucía de Radio Nacional de España que hay mucho consenso en el tema de la sanidad pública “porque hay una objetiva devaluación de nuestra sanidad, pero no por nuestros profesionales porque son magníficos”. La valía de los empleados es innegable, puesto que “lo han dado todo. Algunos hasta su vida”.

La pandemia, además de haber deteriorado a pasos agigantados la sanidad, ha provocado que “las costuras tan débiles” salgan a la luz. Sin embargo, la estructura ya había sido debilitada con anterioridad “debido a la política de austeridad que hubo en la anterior crisis”.

Esta fragilidad del sistema se hace presente con las largas listas de espera en los procesos quirúrgicos, en las pruebas diagnósticas, en las consultas externas para especialistas y en las colas en la puerta de entrada. La atención primaria “está tocada, herida y esperemos que se recupere perfectamente porque si la atención primaria no funciona, la atención hospitalaria, que también está tocada, estará más defectuosa”.

El llamamiento a toda la ciudadanía el próximo 19 de febrero es fundamental para “exigirle al Gobierno andaluz que pongan todos los recursos necesarios para poder paliar estos déficits que, desde luego, se están viendo día a día”. El objetivo común es pedir “ese derecho constitucionalmente protegido en el artículo 43 de nuestra Constitución Española, que se dé y que se respete que para algo estamos pagando los impuestos los ciudadanos de Andalucía”.

La manifestación se realizará con prudencia, siguiendo todas las medidas sanitarias, a pesar de que “escuchando muchas veces al Consejero de Salud parece que esto se ha superado”.

Nuestra sociedad se basa en la democracia y la igualdad, por lo que debe tener sistemas y servicios públicos potentes para que nadie se quede atrás . Por todo esto, es indispensable que la ciudadanía salga a la calle. No se puede retroceder “un avance de la democracia, esa Ley General de Sanidad de 1986, que se basa en el artículo 43 de la Constitución Española y hablaba de un sistema gratuito, universal y que garantiza la igualdad de acceso a los servicios públicos sanitarios independientemente de donde vivas”.

Además, “1,7 millones de andaluces se ha hecho un seguro privado en este último tiempo porque no encuentran respuesta en la pública.” La migración a causa de la saturación de la pública ha sido tal que “ya la privada está teniendo listas de espera”. Estos recursos no se destinarán a la pública.

Según Carmen Castilla, las cifras que proporciona el Gobierno andaluz son “de una realidad paralela . No son los que manejamos nosotros ni lo que nos llega por los profesionales que están trabajando en la sanidad pública y por los ciudadanos que intentan acceder a su médico o a su enfermera especialista y que ven que es imposible”.

Sin embargo, no hay agenda. “Si tienes un problema de salud mental, ¿qué haces? ¿Se va a la privada también? Me parece una incongruencia. Lo que hay es que invertir, ver exactamente cuáles son las necesidades y que haya una gestión efectiva, eficiente y eficaz de los recursos públicos ”.

“Esto no es un plan de atención primaria. La atención primaria de nuestra comunidad y de España está como está por malas decisiones políticas y una insuficiencia de financiación por esas decisiones que se tomaron en su día”. Carmen Castilla concluye que se necesita un sistema sanitario potente para las nuevas pandemias. Estas no serán de tipo infecciona, sino, “por ejemplo, personas que quieren tener un psiquiatra o un psicólogo de referencia porque hay muchos trastornos mentales ”.

El refuerzo COVID fue una medida que aumentó en ocho mil profesionales las plantillas durante la pandemia. Sin embargo, la secretaria general manifiesta su desacuerdo con sus despidos, ya “que no eran refuerzos porque eran defectos estructurales que tenía el sistema”.

La sanidad se ha intentado mejorar a partir del Plan de refuerzo de la Atención Primaria . Sin embargo, Castillo es contundente “Eso no es un plan de refuerzo. Estamos hablando de un déficit estructural de muchísimos años.”

Nuestro deber como sociedad ante la violencia

El asesinato de una menor de catorce años en Alcalá la Real no es una cosa casual. Castilla culpa a “los discursos negacionistas que están haciendo que […]haya jóvenes que están negando la violencia machista. Esto me parece tremendo porque cuando uno niega los síntomas de una patología o una enfermedad, no ponemos tratamiento ni se cura”.

La Organización Mundial de la Salud ha publicado un estudio sobre la violencia física o sexual a manos de la pareja. Es el más completo hasta la fecha y dice que el 27% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido amenazadas, violadas o han sufrido algún tipo de violencia. “Se ha visto que existe una correlación positiva entre el número de recursos que se destinan en la prevención y la intervención con la disminución de los hechos”.

Europa es donde menos casos se dan, pero España está por debajo de la media europea. La razón lo achaca Carmen Castilla a que “tenemos recursos” y a que “se implementan medidas, entre ellos una ley que tiene sus consecuencias jurídicas”.