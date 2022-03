Los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT han convocado, este sábado 19 de febrero, una gran manifestación en defensa de la Sanidad Pública andaluza en las capitales de todas las provincias. A esta movilización se han sumado numerosas organizaciones políticas, otras asociaciones y sindicatos.

Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, cuenta en la Crónica de Andalucía de Radio Nacional de España que se ha esperado al descenso de los contagios “porque el movimiento sindical de clases ha sido muy prudente durante toda la pandemia”. Durante la pandemia, se han pedido equipos de protección individual y negociando las medidas de protección con la empresa. “Hemos estado en los centros de trabajo, junto a los compañeros, protegiéndolos.”

“Entendíamos que, en medio de una sexta ola, no se podían hacer movilizaciones, a pesar de que las agresiones del Gobierno andaluz contra el sistema sanitario público se han dado de una manera brutal”, aclara la secretaria general. Ahora, que ha terminado la sexta ola, habrá otra de movilizaciones: “la ola de la protesta, la reivindicación y de la defensa de nuestro sistema público andaluz".

Las medidas que está tomando el Gobierno andaluz parece que son insuficientes. La secretaria general define el plan extraordinario de refuerzos como un “’corta y pega’ de medidas que ya habían tomado de forma adicional”. Nuria López reafirma que algunas de las medidas “son totalmente ridículas y mínimas” y pone de ejemplo el plan de reincorporación de personas jubiladas al sistema sanitario. “Solamente hay un médico que se incorporó y cuatro o cinco del personal de enfermería”.

“Te puede costar, quizá, no llegar a final de mes.“

Según las quejas, la Junta de Andalucía está dañando el sistema público y a sus profesionales solamente con un objetivo: la privatización. De hecho, en una propuesta de presupuesto que se presentó y no se aprobó, “ya venía una partida destinada directamente a la sanidad privada”. Sin embargo, esto no es factible para la gente humilde. “Te puede costar, quizá, no llegar a final de mes, no llenar el frigorífico o no poder darles a tus hijos un bien que necesiten”.

Además de esto, la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía señala que “hay muchísimas externalizaciones y derivaciones a lo que es la atención sanitaria ajena al sistema sanitario público. Lo estamos viendo cuando te destinan a hacerte una operación, siempre debajo nivel, al sistema sanitario privado”.

El superávit del presupuesto López acusa de que no se está reforzando el sistema público porque se dan una serie de situaciones como “cuando se despiden ocho mil profesionales sanitarios que han estado en medio de la pandemia dando la cara, cuando es necesario plantillas en la atención primaria y no se refuerzan, cuando se colapsa el sistema de enfermería o cuando llamamos a Salud Responde y no nos responden...”. La secretaria general es tajante sobre las situaciones: “No es posible que se estén dando en Andalucía cuando hay recursos del Gobierno de España a través de los fondos COVID, En el año 21 y en el año 22 más de 4.600 millones de euros, y cuando hay unas cuentas públicas del Gobierno andaluz que les sobra más de 2.500 millones de euros” No se entiende que, con tanto dinero encima de la mesa, “el Gobierno andaluz tome una serie de medidas, como son despedir profesionales sanitarios, no reforzar el sistema sanitario público y no tomar medidas para que la atención primaria funcione.” Además del colapso de la atención hospitalaria, “tampoco se da garantía necesaria para aquellos servicios externalizados”. La secretaria general hace referencia a Salud Responde, que son personas saturadas recogiendo y recibiendo llamadas bajo condiciones “penosas y terriblemente precarias”. “Necesitamos un sistema de salud que nos garantice tener protección a lo más preciado que tenemos: la vida.“ Por todo esto es por lo que se manifestarán el próximo sábado. “Vamos a salir a la calle para decirle al Gobierno andaluz que se está equivocando y que esta no es la dirección correcta. Los ciudadanos necesitamos un sistema de salud que nos garantice tener protección a lo más preciado que tenemos: la vida”. Esperan una respuesta positiva del conjunto de ciudadanos que han vivido esta situación, “que han soportado tener que ir a su centro de salud y no tener una cita y que ven como sus médicos de familia están saturados y tienen 70 visitas al día”. Desatención primaria: 75 días de espera para una consulta médica SILVIA SÁNCHEZ y MÓNICA HERNÁNDEZ “Al Gobierno andaluz no le vale con pedir perdón”, Nuria López indica que se arreglaría usando el superávit y “lo que ha venido de Madrid, que son 44.1600 millones.” La solución es planificar “para que no haya centros de salud cerrados” y que la gente pueda “ser atendida con calidad”. Una de las medidas que propone la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía es que se mejore la contratación para retener en esta comunidad autónoma y en la sanidad pública a las promociones de medicina y enfermería.

La justicia social del S.M.I. La semana pasada se aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Mil euros en 14 pagas desde el comienzo de este 2022. “Una de cada dos personas trabaja por cuenta ajena”, es decir, con contratos asalariados que están por debajo del S.M.I. en nuestra comunidad. Las claves del salario mínimo: sube un 3,6 % hasta 1.000 euros, con 14 pagas y efecto retroactivo desde el 1 de enero CRISTINA PÉREZ Esto tendrá consecuencias directas en la capacidad de consumo de los trabajadores. “Esto va a beneficiar a los pequeños y medios comercios que hay en los barrios”. Esto era un compromiso del Gobierno de España que ha cumplido, pero ahora, Nuria López pide que se revisen los convenios “para que, especialmente aquellas personas que son muchos jóvenes, que han estado permanentemente con vidas precarias; y muchas mujeres, que no conocen lo que es la estabilidad ni un salario digno; puedan acercarse a este salario mínimo interprofesional.” Las mujeres cobran 5.200 euros menos que los hombres al año y sufren más la temporalidad, según Comisiones Obreras RTVE.es/AGENCIAS

La reforma laboral Aprobada en la última semana y con la convalidación en el Congreso, la reforma laboral supone un paso adelante para crear un mercado de trabajo en Andalucía menos inestable. 01.56 min Parlamento - El reportaje - Las novedades de la reforma laboral - 05/02/2022 En muchos casos las personas jóvenes no han conocido lo que es tener un contrato estable, sino que han tenido contrato por horas y por días. “Algunos ni contratos porque decían que no eran relaciones laborales, como por ejemplo los repartidores que van en bicicleta”. Los contratos temporales y de bajo salario impiden que las familias y los trabajadores tengan un proyecto de futuro. “Iban a ganarse la vida y algunos de ellos la han perdido porque muchas de las personas que perdían la vida en accidentes laborales llevaban apenas un mes trabajando. Esto es la muestra de que la siniestralidad está relacionada con la temporalidad y la precariedad”. Esta reforma laboral ya es ley, por lo que, el siguiente paso es que todos los convenios colectivos la recojan cuanto antes.