El nou centre de dia, ubicat a la planta baixa de l'antiga residència parroquial, comptarà amb 30 places que s'integraran a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.

Tendrà una superfície total de 397 metres quadrats. Hi haurà una sala polivalent, la cuina, una sala de descans. També mantendrà l'accés a la capella existent. A més es donarà feina directa a 10 treballadors.

Les obres del nou centre de dia de Porreres podrien estar finalitzades a finals del 2022. Des de l'ajuntament celebren aquestes obres perquè és una "necessitat que tenen els veïnats" de Porreres. Segons la batlessa del municipi, Xisca Mora, serà un "espai per descarregar la feina de les famílies i fer possible la conciliació familiar."

Les obres costaran 600.000 €

El projecte té un cost de 600.000 euros i és finançat per la Conselleria d'Afers Socials, l'ajuntament de Porreres i l'institut Mallorquí d'Afers Socials. L'antiga residència social d'ancians de Porreres que estava ubicada al mateix espai on es construirà el Centre de dia va tancar l'any 2018. Ara l'ajuntament del municipi ha signat un acord amb el Bisbat per la cessió d'aquest espai.

“Això és una inversió perquè cada vegada l'economia de les cures tendrà un pes important al PIB de les illes“

De moment només s'utilitzarà la planta baixa. La consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, assegura que aquest nou centre era molt necessari: "Això és una inversió perquè cada vegada l'economia de les cures tendrà un pes important al PIB de les illes" Una vegada les obres estiguin acabades la Conselleria d'Afers Socials destinarà cada any 200.000 euros a la concentració de les places reservades per atendre a la població depenent.