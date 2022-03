El moviment Escola en català, en contra de la llei educativa

El moviment per l'Escola en Català ha recuperat avui les camisetes verdes, símbol contra el TIL de Bauzá, per mostrar el rebuig a la llei educativa del Govern i que votaran la setmana que ve al Parlament.

La llei del Conseller March incorpora el castellà com a llengua vehicular, després que prosperàs una esmena del PP, i manté el Decret de Mínims, la meitat de les hores de classe han de ser en català, com a mínim, ha de ser en català. Consideren que la llei no té en compte el retrocés en el coneixement i ús del català i agreujarà la situació d'emergència de la llengua.

“Hi ha un 46,3% dels estudiants que no són capaços de parlar català amb normalitat en acabar Primària i tanmateix el Govern es dedica a reduir les hores en català“

Segons dades de l'IAQSE, citades per les entitats contràries a la llei, un 54,7% dels alumnes de les illes demostren un assoliment acceptable i satisfactori del català oral al final de la Primària. "Hi ha un 46,3% dels estudiants que no són capaços de parlar català amb normalitat i tanmateix el Govern es dedica a reduir les hores en català", diu Ivan Solivellas, portaveu del moviment i de Plataforma per la Llengua. Denuncien que hi ha centres en què el Decret de Mínims, que consideren insuficient, no es compleix. "Hi ha àrees d'urgència d'intervenció lingüística, com la badia de Palma o les Pitiüsses, en què és necessari un model d'immersió. Hi ha parts de la societat illenca que viu totalment d'esquena a la llengua, que la desconeixen completament", assegura Solivellas.

Crida a partits i entitats Per això, exigeixen aturar la tramitació de la norma i demanen que a Més per Mallorca, que forma part del Govern, a Més per Menorca i al Pi que votin en contra de la llei. A més, fan una crida a les entitats de la societat civil "preocupades per la llengua i l'escola" a mobilitzar-se i als docents a reactivar l'assemblea que contituïren el 2014 per lluitar contra el TIL del govern del PP. Ara mateix el Moviment Escola en Català està format pels sindicats STEI, UOB i Alternativa, l'Institut d'Estudis Eivissencs, l'Obra Cultural de Formentera i Plataforma per la Llengua.