La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado que hacer depender la votación de la reforma laboral de los dos diputados de UPN era "extremadamente peligroso", por lo que ha lanzado un mensaje a ERC, que no apoyó la convalidación del real decreto: "Con las cosas de comer, no se juega".

En rueda de prensa tras la reunión con patronal y sindicatos para abordar la subida para 2022 del salario mínimo interprofesional (SMI), Díaz se ha referido así a lo que decía ERC de que el nuevo marco normativo no estaba en juego a pesar de su negativa a apoyarlo.

"Más allá de lo uno que desee en política, opera la correlación política, y sabía que no daban los números. Cuando negocié con los actores políticos, creían que no había peligro, pero en todo momento sabía que hacer depender una votación tan delicada de dos diputados de UPN era extremadamente peligroso. Había voces que negociaron pensando que no existían riesgos, pero yo avisé de que sí que los había", ha apuntado.

Díaz ha señalado que sus socios de investidura, que votaron en contra de la norma, tendrán que "dar explicaciones" por su negativa, algo que ha atribuido a una cuestión política, y ha insistido en que "con las cosas de comer, no se juega".

También ha lamentado que "lo que ha sido capaz de conseguir el diálogo social lo destruye la política", pues, a su juicio, el jueves pasado "se puso en peligro la vida de millones de trabajadores en España".