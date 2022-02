Begoña ha tardado un mes en conocer a su bebé por estar ingresada en la UCI después de contagiarse de la COVID-19. El reencuentro entre madre e hijo se ha vuelto viral.

"Hubo un momento en el que les dijeron que no contaran conmigo porque no me funcionaban los riñones y se me pararon los pulmones", relata Begoña.

Cuando estaba en su séptimo mes de embarazo, se contagió de coronavirus y no estaba vacunada. En el hospital se vieron obligados a hacerle una cesárea de urgencia, tras la operación ingresó de gravedad en la UCI en la que ha pasado 30 días sin poder conocer al pequeño.

"No te puedo explicar lo que sentí, no lo quería ni coger, me temblaba el cuerpo. Mis fuerzas me las daba él, pensar que él estaba aquí fuera y no le podía faltar su madre", explica.

Ahora, por fin, puede tener a su bebé en brazos, de vuelta a casa. Hace 15 días que salió del hospital de La Línea, en Cádiz, donde los médicos temieron seriamente por su vida.

Ya curada piensa en todos aquellos que la ayudaron durante esos días y agradece a "los médicos de planta, de la UCI, a limpiadoras, a todos" sus cuidados. "Venían a visitarme cada cinco minutos, no me han dejado sola en ningún momento".