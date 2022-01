Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han publicado este jueves dos estudios que constatan la seguridad de la vacuna COVID en niños, al mismo tiempo que subrayan la importancia de la inmunización en esta franja de edad. El primero de los trabajos concluye que los efectos secundarios graves entre los niños de 5 a 11 años que han recibido la vacuna Pfizer/BioNTech son extremadamente raros. El segundo ha analizado cientos de hospitalizaciones pediátricas durante el verano pasado, y ha encontrado que casi todos los niños que enfermaron gravemente por COVID-19 no habían recibido la pauta completa de vacunación.

Entre los efectos graves detectados en el primero de los estudios, únicamente se han reportado 11 casos de miocarditis entre las más de 8,7 millones de dosis administradas en esta franja de edad en Estados Unidos. El dolor muscular en la zona del pinchazo ha sido el principal efecto secundario, aunque también se ha reportado fatiga y dolor de cabeza, especialmente después de la segunda dosis. Aproximadamente el 13% de los encuestados declaró también haber tenido fiebre después de la segunda inyección.

