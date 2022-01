Coronavirus, 30 de diciembre | España bate nuevo récord al sumar 161.688 contagios y la incidencia se dispara a 1.775

Bruselas: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado este jueves a vacunarse para "abordar las variantes" del coronavirus, cuando se cumple un año de la administración en la Unión Europea de la primera dosis de una vacuna que se calcula ha salvado la vida a medio millón de ciudadanos en esta región.

"Este año, millones de europeos se vacunaron contra la COVID-19. Más del 78 % de todos los adultos de la UE están vacunados. Pero para abordar las variantes, necesitamos aumentar aún más las tasas de vacunación. Tenemos suficientes dosis para vacunas y dosis de refuerzo. Hagámoslo", ha escrito en su cuenta de Twitter Von der Leyen, médico de formación.

“One year ago today, vaccination against #COVID19 started all across Europe.We have come a long way.Over 78% of adults in the EU are now vaccinated.Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. pic.twitter.com/c2xcUPXYCU“