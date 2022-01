La pandemia de la COVID-19 ha implantado una nueva normalidad en la sociedad global, con hábitos como el de comer en bares y restaurantes que han tenido que adaptarse a las restricciones y los confinamientos, dando lugar a un auge de la comida para llevar o a domicilio. En España este modelo de negocio ha crecido casi un 70 % con respecto a 2019 y los restaurantes esperan duplicar las ventas esta Navidad.

"Ahora mismo yo creo que estamos dando por encima de 1.000 repartos mensuales (...) y en Navidad, en concreto, pedidos más grandes", explica para TVE el director de 'L'Entrecote Café de París', Pablo Caruncho.

El servicio de pedidos para recoger, o take away, como se denomina en inglés, se multiplicó en masa hace 4 años en España, pero fue en 2020 cuando experimentó su mayor boom con las restricciones a la hostelería por la pandemia y que actualmente representa "alrededor de un 10% del negocio", según señala Caruncho.

Solo en el primer semestre del año, las ventas crecieron un 68 % en comparación a 2019, según datos de NDP Group (no hay datos del segundo semestre de 2021 todavía). En el último año, sobre todo el take away y el delivery (a domicilio) se han consolidado tanto entre los consumidores que 4 de cada 10 ya consideran que un restaurante sin ellos ya está anticuado.

"Si la pandemia sigue creciendo o se agrava y hay más medidas, seguramente lleguemos a ver cuotas del delivery del 10% y del take away en torno al 26 o 27%", indica la directora de Foodservice de NDP Group, Edurne Uranga.