Los colegios electorales han abierto a las 8.00 horas en Portugal para los comicios anticipados, tras el abrupto final a media legislatura del Ejecutivo socialista y con todos los escenarios en abierto, según los últimos sondeos.

El líder socialista y primer ministro, António Costa, ha llamado a votar en unas "elecciones decisivas" y ha insistido en que están dadas todas las condiciones de seguridad pese a la pandemia. "Espero que las personas se sientan seguras, todas las medidas fueron adoptadas", ha dicho Costa, quien ha acompañado a su esposa a votar en Lisboa. "No hay motivos para el miedo".

El primer ministro, que votó por adelantado el pasado domingo en Oporto, ha dicho estar "tranquilo y sereno" en su comparecencia ante la prensa, acompañado de sus dos perros. "Espero que todos participen en la gran fiesta de la democracia" porque "estas elecciones son decisivas y cada voto cuenta".

También relajado se ha mostrado su rival político, el conservador Rui Rio, que ha pedido una participación masiva tras votar en Oporto. "Hago un llamamiento para que las personas voten (...) Para el país es bueno que voten muchos".

Los llamamientos a la movilización han sido una constante entre los candidatos que han acudido a votar durante la mañana.

La subida salarial y la pobreza, los retos más urgentes en Portugal: "No hemos visto ningún programa ambicioso" BELÉN LORENTE (Corresponsal de TVE en Lisboa)

Con un Parlamento que podrá estar muy dividido , no se descartan posibles alianzas como las denominadas geringonças a izquierda y a derecha, pero tampoco un "pacto de caballeros" -que no de Gobierno- entre el PS y el PSD para asegurar la gobernabilidad.

Más de un millón de confinados

Hay 1,2 millones de personas confinadas en el país, pero los electores que estén en esta situación tienen autorización para romper el aislamiento e ir a las urnas, preferentemente entre las 18.00 y las 19.00 horas, cuando cierran los colegios.

01.24 min Portugal afronta unos comicios marcados por la sombra de la abstención

El miedo al virus alimenta el fantasma de la abstención y autoridades y políticos, entre ellos el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, han apelado en los últimos días a ir a votar sin miedo al coronavirus porque, garantizan, hay condiciones para hacerlo con "absoluta seguridad".

"Esta vez la abstención va a ser mayor... No hay casi nadie aquí", ha comentado Maria Lourdes y Maria Filomena tras depositar su voto en el mismo colegio.

Todo está preparado para que el temor al contagio no aleje a los portugueses de las urnas, desde las indicaciones para mantener la distancia hasta el desinfectante y las mascarillas quirúrgicas para los despistados que no saben que no se permiten de tela. "La votación se está desarrollando dentro de la normalidad. Están creadas las condiciones de seguridad para que la gente ejerza su voto", ha dicho a Efe Vasco, presidente de una de las mesas.

En las últimas legislativas (2019) la abstención alcanzó el 51% y en las presidenciales de hace un año, con el país confinado, superó el 60%. En 2019, los socialistas consiguieron el 36,34% de los votos, frente al 27,76% del PSD.